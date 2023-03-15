В Даугавпилсе по объявлениям ищут водителей для перевозки нелегальных мигрантов

В объявлениях сообщается о поиске водителей с личным транспортом, которые готовы перевезти людей от латвийско-белорусской границы в определенное место внутри страны или до пункта назначения в Германии, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе.

Также людям предлагаются дополнительные возможности заработка за счет сдачи в аренду жилых помещений, где могут быть размещены на первую ночь лица, привезенные из-за границы.

Служба погранохраны обращает внимание на то, что действия, связанные с незаконным перемещением лиц и предоставлением им возможности нелегально находиться в Латвии, уголовно наказуемы.

В этом году Служба погранохраны уже возбудила десять уголовных дел в отношении 15 лиц за незаконное перемещение лиц или предоставление лицам возможности незаконного пребывания в Латвии. В прошлом году за идентичные действия было возбуждено 16 уголовных производств в отношении 24 лиц.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, общественными работами или штрафом.

Чрезвычайное положение в Лудзенском, Краславском краях и Даугавпилсе было объявлено 10 августа 2021 года и с тех пор несколько раз продлевалось.

В прошлом году были предотвращены попытки 5 286 человек незаконное пересечь латвийско-белорусскую границу, 217 людям было разрешено пересечь границу по гуманитарным причинам.