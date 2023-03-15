Зеленский уволил глав трех областных администраций Украины

Сергей Гайдай уволен с должности главы облгосадминистрации Луганской области, Максим Марченко - с должности главы Одесской администрации, а Сергей Гамалий - с должности главы Хмельницкой администрации.

Гайдай занимал должность главы администрации с октября 2019 года, Марченко - с марта 2022 года, Гамалий - с декабря 2020 года.

О причинах увольнения не сообщается.

В конце января 2023 года "Украинская правда" писала о возможной отставке Гайдая. По информации издания, он может быть назначен послом Украины в Казахстане.

Сам Гайдай заявил, что является членом команды президента и займет должность, на которую его назначили.