Разведку Италии встревожили сообщения Медведева, в которых он назвал Крозетто "редким дураком". Так российский политик отреагировал на сообщение министра обороны Италии о том, что в случае вхождения танков РФ в Киев началась бы Третья мировая война.

Так как Медведев - заместитель секретаря Совета безопасности России и является приближенным к президенту РФ Владимиру Путину, у него есть влияние на принятие решений в Кремле.

Издание сообщило, что итальянская разведка перехватила адресованный ЧВК "Вангер" "заказ" Медведева на убийство Крозетто за 15 миллионов долларов.

Медведев заказал это убийство еще до сообщений Крозетто, в которых министр обвинил ЧВК "Вагнер" в разжигании миграционного кризиса в Европе.

По информации Il Foglio, согласно данным итальянской разведки, у ЧВК "Вангер" есть "по меньшей мере две ячейки в Европе: одна - на Балканах, она перемещается между Сербией и Албанией, а вторая - в Балтии со штабом в Эстонии. Два подразделения с несколькими десятками бойцов, из которых может быть создан патруль с целью проведения четких действий в Италии".

"С другой стороны, об аналогичных опасениях сигнализировала и разведка других стран - таких как Польша или Франция. Однако включение члена правительства страны G7 в число заявленных целей ЧВК "Вагнер" явно означает повышение уровня риска", пишет Il Foglio.