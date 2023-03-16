В 35 регионах России военкоматы активно рассылают повестки

Среди регионов, где граждане получают повестки из военкоматов, - Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Белгородская и Мурманская области, Алтайский, Пермский, Красноярский и Краснодарский края.

Откуда он получил эту информацию, Чиков не пояснил, однако добавил, что, по его мнению, о второй волне мобилизации речи не идет.

"Больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента. Такого указа не было, по крайней мере, не опубликован", - указал Чиков.

Факт, что повестки рассылают в Москве, подтвердило издание "Новая газета Европа". Повестки с требованиями "явиться для уточнения документов воинского учета" попытались вручить и корреспонденту издания.

Ранее власти регионов России сообщили, что повестки расслыются, чтобы "уточнить документы воинского учета" или для приглашения на военные сборы.

В Кремле указали, что это - "обычная практика" и никаких дискуссий о новой волне мобилизации нет.

Напомним, 21 сентября прошлого года президент России Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию".

Несмотря на то, что после призыва 300 000 человек власти сообщили, что мобилизация окончена, указ Путина о мобилизации так и не был отменен.

Большую часть мобилизованных прошлой осенью людей уже отправлены на фронт в Украину, многие из них погибли.

В связи с этим не утихают опасения, что возможно объявление новой волны мобилизации.