В Риге пройдет творческий вечер Леонида Парфенова

Одиннадцатая по счету книга серии - самая большая и наиболее богато иллюстрированная. Автор считает 1960-е ключевыми годами советской империи. Именно их чаще всего буквально косплеит сегодняшняя официальная российская политика, что делает рассмотрение "событий-людей-явлений" эпохи особенно актуальным.

Леонид Парфенов представит также другие свои проекты: фильмы последнего времени и сериал "Намедни", который и сейчас, в условиях релокации, удалось продолжить на YouTube. Леонид ответит на вопросы зрителей и по окончании встречи проведет автограф-сессию с подписью томов "Намедни".

Леонид Парфенов относится к тому созвездию ярких личностей, которые создавали телевизионную журналистику в девяностых годах. Люди старшего поколения помнят его по золотой эпохе НТВ, а молодежь подписывается на YouTube-канал "Парфенон", где Леонид продолжает проводить параллели между эпохами и покорять зрителей своей мудростью и широтой взгляда на мир.

Двери открываются в 19:00. Начало мероприятия в 20:00.

Организаторы просят не опаздывать.