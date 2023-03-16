В Риге состоится детское аква-шоу Waterland

Это станет первым цирковым шоу на воде в Латвии. Площадка будет заполнена артистами в костюмах морских обитателей, огромным бассейном на 170 тонн, который украшает 24-метровый световой фонтан. Вся шоу-программа сопровождается световыми и огненными элементами, чтобы показать зрителям магию стихий воды и огня.

Над созданием программы работала одна ив востребованных режиссеров Европы. Постановки Марии Ремневой троекратно становились призерами фестиваля циркового искусства в Монте-Карло, международного конкурса артистов цирка в Париже, серебряная медаль международного фестиваля в Латино.

Над созданием хореографии работал преподаватель американских балетных школ и постановщик европейских программ Ольга Финько.

Во время представления на площадке работает 60 человек. Это профессиональные гимнасты, которые исполняют акробатические номера и трюка как в бассейне, так и над самим фонтаном. Также на сцене множество танцоров и хореографов, которые помогают раскрыть тему подводного мира Waterland.

Шоу Waterland в Риге состоится в рамках большого мирового турне. Начало в 15:00.