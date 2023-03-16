МАГАТЭ: В Ливии пропали 2,5 тонны урана

По словам исполнительного директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, пропажу десяти контейнеров с так называемым "желтым кеком" установили днем ранее во время проведения инспекции в Ливии, в каком конкретно месте, не уточняется. Гросси разослал письменное уведомление об инциденте всем странам-членам. МАГАТЭ намерено провести дополнительные проверки, чтобы "выяснить обстоятельств пропажи ядерного материала и установить его нынешнее местонахождение".

"Желтый кек" - это осадок солей урана в виде порошка, имеющего желтый цвет, он получается в результате одного из способов добычи урана. В переработанном виде он может стать топливом для АЭС, при условии большего обогащения может быть использован для создания ядерного оружия.