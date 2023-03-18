"Боюсь, чтобы не пошла лавина. В 3 часа ночи теперь приходят списки". Депутат РД о запросах активистов

По его словам, фракция "Прогрессивных" данный вопрос еще обширно не обсуждала, но он отметил, что сейчас в РД хватает других вопросов, которые нужно решать:

"Я абсолютно согласен с нашим коллегой, мэром Стакисом, что сейчас у нас хватает других проблем".

Кодис отмечает, что все памятники, которые нужно было снести по решению Сейма, были снесены.

"Ни Пушкин, ни Саксе, ни Упитис пока не на повестке дня РД", - повторяет он.

Стакис, Пушкин и протесты

Политик также прокомментировал недавний протест против снова памятника Пушкину, участники которого обвинили мэра Риги в том, что он выступил за демонтаж памятника.

"Русский союз Латвии объединился в этом вопросе с некоторыми нынешними и бывшими депутатами "Согласия". Эта борьба против мэра. То есть виновник во всем - мэр, несмотря на то, что мэр высказался, что памятники сносить никто не собирается. По крайней мере это не на повестке дня сейчас.

Вот они выбрали такого врага, который во всем виноват. Столбики ставит Стакис, ямы делает Стакис по ночам и так далее", - говорит Кодис.

Он считает, что, выделяя одного определенного врага, легче созвать аудиторию на протест, чтобы ей было против кого бороться.

Также депутату не нравится, что вопрос о сносе памятника сейчас обсуждается очень радикально.