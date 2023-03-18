Демонтаж памятника Александру Пушкину не является приоритетом для Рижской думы (РД), повторил в эфире передачи "Кто вам платит?" слова мэра Риги Мартиньша Стакиса депутат РД Мирослав Кодис ("Прогрессивные"). Однако он отметил, что рано или поздно этот вопрос может появиться в повестке дня муниципалитета. Кодис прокомментировал недавний протест против сноса памятника Пушкину, а также высказал опасения, что в ближайшее время может увеличиться количество заявок в РД от различных активистов о сносе и других культурных объектов.
"Боюсь, чтобы не пошла лавина. В 3 часа ночи теперь приходят списки". Депутат РД о запросах активистов
Совет по памятникам Рижской думы 3 марта поддержал демонтаж или перенос шести памятников. Среди них оказался, как выяснилось, и незаконно установленный памятник Александру Пушкину в парке Кронвалда. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Несмотря на заявления мэра Риги о том, что снос памятников - не приоритет для столичной думы, 12 марта около 200 человек собрались на пикет против сноса памятника Пушкину. Протест организовал Русский союз Латвии (РСЛ). На мероприятии была установлена инсталляция, изображающая мэра Риги Мартиньша Стакиса, стреляющего из пистолета в памятник Пушкину. При этом сам Стакис не высказывался за снос памятника русскому писателю.
"Яблоко раздора" в Рижской думе
Мирослав Кодис отметил, что вопрос о сносе или переносе памятников в РД подняли бывшие депутаты партии "Консервативные", которые создали новый блок в думе под названием Kods Rīgai.
"Им надо было как-то заявить о себе, и вот они решили, что это будет такой громкий скандал, с которым они придут. Возможно, каким-то образом так они заберут себе часть избирателей. Это сразу подхватило Национальное объединение, и так это все пошло. Общего мнения насчет этого вопроса нет даже в самой коалиции", - говорит депутат.
По его словам, фракция "Прогрессивных" данный вопрос еще обширно не обсуждала, но он отметил, что сейчас в РД хватает других вопросов, которые нужно решать:
"Я абсолютно согласен с нашим коллегой, мэром Стакисом, что сейчас у нас хватает других проблем".
Кодис отмечает, что все памятники, которые нужно было снести по решению Сейма, были снесены.
"Ни Пушкин, ни Саксе, ни Упитис пока не на повестке дня РД", - повторяет он.
Стакис, Пушкин и протесты
Политик также прокомментировал недавний протест против снова памятника Пушкину, участники которого обвинили мэра Риги в том, что он выступил за демонтаж памятника.
"Русский союз Латвии объединился в этом вопросе с некоторыми нынешними и бывшими депутатами "Согласия". Эта борьба против мэра. То есть виновник во всем - мэр, несмотря на то, что мэр высказался, что памятники сносить никто не собирается. По крайней мере это не на повестке дня сейчас.
Вот они выбрали такого врага, который во всем виноват. Столбики ставит Стакис, ямы делает Стакис по ночам и так далее", - говорит Кодис.
Он считает, что, выделяя одного определенного врага, легче созвать аудиторию на протест, чтобы ей было против кого бороться.
Также депутату не нравится, что вопрос о сносе памятника сейчас обсуждается очень радикально.
"С одной стороны, за снос выступают очень национально настроенные политики, и с другой стороны - опять же какие-то радикальные группы.
Мне не нравится, что Пушкина защищает Татьяна Аркадьевна [Жданок], которая вспомнила, что через год выборы в Европарламент, и она прилетела из Брюсселя и стоит там с плакатом напротив Рижской думы.
Или "Согласие", которое сейчас в оппозиции, или опять же Русский союз [Латвии]. Мне не нравится, что они встали на защиту Пушкина. И понятно, когда мы смотрим эти фотографии с пикета, мы видим, что там стоят пенсионеры с английскими транспарантами. Латышская аудитория скажет: "А, ну понятно, они такие-сякие, они за Пушкина, значит, нужно памятник снести.
Нет нормальных аргументов, нет нормальной дискуссии", - подчеркивает Кодис.
Депутат уверен, что такой интерес к вопросу о сносе памятников вызван приближением выборов в Европарламент и муниципалитеты, которые пройдут в 2024 и 2025 годах.
"Это выгодно всем. Это выгодно не только тем, кто сейчас у власти, национальным силам, "Согласию", которые хотят вернуться к власти через два года. Да, к сожалению, им выгодно поднимать этот вопрос", - считает политик.
При этом он уверен, что рано или поздно вопрос о демонтаже или переносе памятников появится на повестке дня РД, так как национально настроенные партии поддерживают решение Совета по памятникам.
Депутат считает, что в таком случае каждый памятник нужно рассматривать отдельно.
"Начнется лавина"
Мирослав Кодис также высказал опасения насчет новых заявлений от различных организаций, которые могут потребовать сноса других памятников, если РД одобрит демонтаж памятника Пушкину.
"Я боюсь, чтобы не пошла какая-то лавина, как было с улицами. Мы три улицы переименовали в декабре - Пикуля, Бранткална и Келдыша, и нам потом стали присылать заявки:
"А давайте еще вот эту, а давайте эту". И почему-то обычно в 3 ночи приходят мейлы от какой-то организации со списком.
Сейчас уже пришел список насчет улиц Гоголя, Лермонтова, Тургенева. Просят переименовать. Я боюсь, что с памятниками будет то же самое. Ну, перенесут шесть памятников или снесут. А другие же тоже есть. Тогда придет следующий список.
Когда мы последний раз говорили с Национальным объединением, мы говорим: "А что же с Пушкинским лицеем?". Они такие: "Ой, у нас же еще Пушкинский лицей есть, так надо название менять". Понимаете, это пойдет все вот так вот", - объясняет политик.
Кодис добавил, что согласен с решением демонтировать советские памятники с военной тематикой, но для сноса памятника Пушкину он пока не видит разумных причин: "Я пытаюсь, все читаю, но я не вижу аргументов за перенос. На данный момент, если мне нужно будет голосовать, у меня нет аргументов".
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