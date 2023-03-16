Женщина получила условное наказание за прославление преступлений России

В приговоре указано, что женщина публично прославляла и оправдывала преступления против человечности, против мира и военные преступления, а также совершала действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и розни.

13 марта прошлого года в социальной сети в ответ на пост возмущения украинскими флагами в Риге женщина опубликовала контент на русском языке, который прославляет и оправдывает преступления против мира и военные преступления, совершенные вооруженными силами России на территории Украины, а также направленный на возбуждение национальной розни в отношении украинцев.

В анонимизированном приговоре суда конкретные комментарии обвиняемой не процитированы.

В приговоре указано, что комментарии были сделаны в марте прошлого года, когда Россия уже вторглась на территорию Украины и вела там активные боевые действия, а также совершила ряд военных преступлений, в результате которых многие украинцы стали беженцами, и эти комментарии провоцируют ненависть к украинцам, особенно в политически сложное время, когда этой группе уделяется повышенное внимание.

Суд приговорил женщину к лишению свободы на шесть месяцев условно с девятимесячным испытательным сроком.