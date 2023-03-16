"С удорожанием жизни должны расти и пенсии": в Эстонии средняя пенсия повысится до 700 евро

После индексации ставка народной пенсии составит 336,39 евро, базовая часть пенсии – 317,9 евро, а годовой коэффициент оценивается в 8,684 евро. Пенсии, пересчитанные по индексу 2023 года, будут выплачиваться с апреля. Индексация пенсий в этом году обойдется государству в 245,8 млн евро. Проиндексированные пенсии получат 323 000 пенсионеров.

Чтобы сохранить сбалансированность доходов, эстонское государство каждую весну пересчитывает пенсии, принимая во внимание изменения заработной платы и цен. После утверждения индекса Департамент социального страхования пересчитает все государственные пенсии в соответствии с новыми значениями.

Пенсия по старости состоит из нескольких элементов: базовой части; части, выплачиваемой за стаж (определяется умножением количества лет страхового стажа на годовой коэффициент); страховой части (определяется умножением количества страховых паев на годовой коэффициент) и объединенной части (рассчитывается как половина суммы страхового и солидарного паев).

Помимо пенсии будет пересчитана и дневная ставка пособия на трудоспособность. С 1 апреля она составит 18,60 евро, а при отсутствии трудоспособности размер пособия составит в среднем 558 евро в месяц. В случае неполной трудоспособности надбавка за трудоспособность рассчитывается в размере 57% от дневной ставки. В случае частичной трудоспособности средний размер надбавки составит в среднем 318,06 евро. Размер пособия рассчитывается Кассой по безработице за каждый календарный месяц.

Расходы государства по индексации пособий по нетрудоспособности составят 42,5 миллиона евро, индексации подлежат пособия по нетрудоспособности примерно 93 400 человек с ограниченной трудоспособностью.

Индекс также используется для расчета компенсации несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.