В среду, 15 марта, в соцсетях распространялись фотографии разгромленного автомобиля BMW в Вецмилгрависе. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы узнать больше по поводу данного инцидента.
Фото ⟩ В Вецмилгрависе неизвестные разгромили BMW. Комментарий полиции
В Вецмилгрависе неизвестные разгромили BMW. Комментарий полиции
На фотографиях видно, что у BMW выбиты все окна, за исключением лобового. Кроме того, с левой стороны машины оставлена конкретная вмятина в задней двери. В свою очередь, спереди у автомобиля разбит так называемый "нос", который оказался в салоне машины.
В Государственной полиции порталу TVNET указали, что 15 марта был начат уголовный процесс в связи с намеренным уничтожением или повреждением имущества. Ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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