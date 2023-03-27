Липину интересно ⟩ Стас Ай Как Просто стать пропагандистом

Не будем отвлекаться на то, что он принимает за факт, что "Северный поток" был взорван западными спецслужбами, хотя это, мягко говоря, не доказано (кстати, тем же самым Стас будет заниматься и в сегменте НАТО не знает).

Даже проверяя чисто фактологическое содержание выпуска - появляются вопросы.

Начнем с деталей. Например, когда Стас говорит о том, что Байден и Шольц "обсуждают перенос военного производства из Германии в США", он сам показывает отрывок статьи, где говорится "могут поднять вопрос". То есть, говорили ли они об этом на самом деле, неизвестно.

Фото: Кадр из "ЧЗП" - программы Стаса Ай Как Просто

Но главное - это, конечно, посыл. Через весь сегмент красной нитью идет мысль Стаса о том, что Германии было невыгодно отказываться от российского газа, и будет еще более невыгодно.

С первой частью спорить сложно. Германия, да и вся Европа, разумеется, понесла убытки от того, что решила принципиально снижать долю российского газа.

Но теперь, когда эта доля уже снизилась с 55% до 20%, Германия построила сразу несколько СПГ-терминалов и частично перестроилась на более экологичные рельсы, то говорить о дальнейшей невыгодности сложно.

И, да, Стас говорит, что 20% - это все еще большая доля. И это так. Но это количество, если Германия захочет, будет куда легче заменить, чем 55%, которые были до февраля 2022 года.