Почти год назад у меня выходила серия текстов "Кто здесь врет" про блогеров и журналистов разных мастей. Но время идет, а пропагандистов меньше не становится. Так что настало время обсудить еще несколько из них. И первый на очереди - Стас Ай Как Просто.
Липину интересно ⟩ Стас Ай Как Просто стать пропагандистом
Краткая справка
Станислав Васильев, более известный как Стас Ай Как Просто, это известный российский блогер. На YouTube его канал был зарегистрирован еще в 2013 году, но первые видел стали выходить лишь в 2015-м.
Изначально Стас занимался обзорами на технику, но позже стал снимать ролики и на другие темы.
В частности, он критиковал других известных блогеров, позже переключился на критику Фонда борьбы с коррупцией и лично российского оппозиционного политика Алексея Навального. С началом войны в Украины он стал часто записывать ролики по этой теме, и даже съездил на оккупированные территории.
В декабре 2022 года оба канала Стаса были удалены YouTube. На момент закрытия на главном канала Стаса было более 1,4 млн подписчиков.
Это сопоставимо с такими каналами, как: DW на русском (1,7 млн подписчиков), Максим Кац (1,7 млн подписчиков), БесогонTV (1,5 млн подписчиков), Илья Яшин (1,4 млн подписчиков), Михаил Ходорковский (1,2 млн подписчиков).
Кроме того у Стаса есть свой Telegram-канал, где, на момент написания статьи, было более 400 тысяч подписчиков. Это достаточно неплохой результат для русскоязычных Telegram-каналов.
Это сопоставимо с такими Telegram-каналами, как: Сталингулаг (500 тыс. подписчиков), Екатерина Шульман (420 тыс. подписчиков). И, скажем, сильно больше, чем Telegram-канал Михаила Ходорковского (200 тыс. подписчиков) или Максима Каца (менее 100 тыс. подписчиков).
После удаления канала на YouTube, Стас выпускает свои видео на российских платформах Rutube, "Вконтакте", Яндекс Дзен.
Более того, с недавнего времени он появляется и на телевизионном канале "Соловьев Live", где ведет свой сегмент под названием "СТАСLIVE".
ЧЗП
Впрочем, для обзора возьмем именно канал Стаса на Дзене. Это единственное, что легально доступно на территории Латвии.
На Дзене Стас раз в неделю выпускает новостные видео, которые называются ЧЗП. После чего периодически выкладывает тематические куски оттуда. Также иногда выходят интервью.
Для анализа возьму самое актуальное (на момент написания статьи) большое видео Стаса, а именно ЧЗП №44 - дата выхода 12 марта.
Полностью ролик можно посмотреть здесь (к сожалению, Дзен не позволяет эмбедировать свои видео в статьи).
Как и Стас, я разделю свой обзор на темы, которые рассматривает Стас. Благо, он снабдил свой новостной ролик таймкодами.
Самуэль Рамани и границы России
Здесь Стас рассматривает твит Самуэля Рамани, в котором тот зачем-то сравнивает территорию современной России и Московского княжества в 1471 году.
Russia’s actual historical borders pic.twitter.com/kWEXBA6pZc— Samuel Ramani (@SamRamani2) February 28, 2023
Твит, действительно, странный. Но, во-первых, Стас зачем-то поливает сарказмом термин "генетическая русская имперскость", хотя ее никто не упоминал.
А, во-вторых, он называет Рамани "оксфордским профессором", хотя тот лишь получил образование в Оксфорде, а работает в других вузах.
Благодарность Гоблина
Этот сегмент почти полностью состоит из рассуждений Стаса на различные темы, в основном, связанные со СМИ. Детально разбирать не будем, оставим место для других, более фактологических, тем. Просто отметим пару любопытных деталей.
Во-первых, лидеров общественных мнений Стас делит на две категории: либо тех, кто "против России, хочет ее развала, и чтобы каждый житель платил репарации", либо, пусть и критикующих, но выступающих на стороне России.
Однако, хватает оппозиционеров, которые вовсе не выступают за развал России, но против действующей власти. Те же Юрий Дудь или Алексей Навальный. Так что Стас выдает классическую ложную дихотомию.
Во-вторых, Стас признает, что в США и Европе демократических свобод больше. Но тут же вопрошает, а кто же в США будет спонсировать "антиамериканскую" повестку. Вот в России "антироссийскую" повестку могут спонсировать, как раз-таки, американцы. А кто этим будет заниматься в США?
Напрашивающийся ответ "Россия" Стас почему-то не озвучивает, предлагая нам думать, что по итогу в России куда шире палитра мнений, чем в США.
И это мы даже не начинаем обсуждать, что такое, в понимании Стаса, "антиамериканский" или "антироссийский", и считается ли таковой повесткой аргументированная критика правительственных действий?
Не говоря уже о том, что огромное количество СМИ не спонсируется никакими государствами, а существуют на доходы от рекламы и платных подписок.
Ну и в-третьих, Стас анонсирует скорый проект о КНДР, где среди прочего, например, упоминает, как его поразил тот факт, что в Северной Корее нет налогов.
Это, конечно, не совсем так. Жители КНДР все еще передают стране часть своих доходов, просто называется это не налог, а, например, "доход от управления социалистической экономикой". Но суть остается неизменной.
Компенсации за нефть
Как Стас рассказывает эту новость - польские компании отказываются платить России за нефть ту сумму, которая прописана в контракте. Из-за чего Россия перестает поставлять им нефть, а компании почему-то начинают возмущаться.
Но так историю представляют российские СМИ. Вот, что по этому поводу пишут в западных источниках.
Согласно статье портала Notes from Poland, цена оплаты за нефть не поменялась. Россия просто перестала поставлять ее. Причем, по странному стечению обстоятельств, через несколько дней после визита в страну Джо Байдена и на следующий день после поставки Польшей современных танков Украине.
Так что, мягко говоря, Стас представляет точку зрения лишь одной стороны.
Зависимость Европы
В этой части Стас рассуждает о том, насколько же, на самом деле, Германия (и Европа) все еще зависимы от поставок российского газа.
Не будем отвлекаться на то, что он принимает за факт, что "Северный поток" был взорван западными спецслужбами, хотя это, мягко говоря, не доказано (кстати, тем же самым Стас будет заниматься и в сегменте НАТО не знает).
Даже проверяя чисто фактологическое содержание выпуска - появляются вопросы.
Начнем с деталей. Например, когда Стас говорит о том, что Байден и Шольц "обсуждают перенос военного производства из Германии в США", он сам показывает отрывок статьи, где говорится "могут поднять вопрос". То есть, говорили ли они об этом на самом деле, неизвестно.
Но главное - это, конечно, посыл. Через весь сегмент красной нитью идет мысль Стаса о том, что Германии было невыгодно отказываться от российского газа, и будет еще более невыгодно.
С первой частью спорить сложно. Германия, да и вся Европа, разумеется, понесла убытки от того, что решила принципиально снижать долю российского газа.
Но теперь, когда эта доля уже снизилась с 55% до 20%, Германия построила сразу несколько СПГ-терминалов и частично перестроилась на более экологичные рельсы, то говорить о дальнейшей невыгодности сложно.
И, да, Стас говорит, что 20% - это все еще большая доля. И это так. Но это количество, если Германия захочет, будет куда легче заменить, чем 55%, которые были до февраля 2022 года.
Позже, в сегменте Че по газу, Стас говорит о том, что Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост цен на газ в ближайшем будущем. Это не совсем так. МЭА лишь высказывает опасения о том, как снятие Covid-ограничений в Китае отразится на рынке газа.
Протесты в Грузии
Закон об иноагентах затрагивает не только тех, кто получает иностранное финансирование, как показывает российский пример. Формулировки даже в "мягкой" (по словам Стаса) грузинской версии очень расплывчатые. И это не мое личное мнение, а, например, мнение политолога Екатерины Шульман.
Со схожим американским законом это сравнивать сложно, потому что там как раз формулировки стали точнее и конкретнее с 1938 года.
Еще Стас критикует Telegram-канал Nexta за то, что тот освящает события в Грузии, хотя изначально был ориентирован на белорусскую повестку.
Самому Стасу это не мешает обозревать политические и экономические новости со всего света, хотя изначально он был ориентирован на смартфоны.
После чего Стас высказывает свою версию событий в Беларуси и Грузии (во всем виноват коллективный Запад, конечно), не подкрепляя ее никаким фактами - это просто его мнение.
Далее Стас просит привести хотя бы один пример страны за последние 30 лет, где после удачного путча жить стало лучше с экономической точки зрения. Стас предлагает сравнивать качество жизни и ВВП.
30 лет - это, конечно, удобный срок, под него бывшие республики СССР не подходят. Но я все-таки попробую. За экономический признак возьмем ВВП на душу населения.
Египет. В 2011 году был свергнут Мубарак, в 2013-м - уже Мурси. Все это время ВВП на душу населения только рос и упал лишь в 2017 году, уже не из-за внутренней нестабильности.
Таиланд. С 2006 года в стране было два переворота и множество массовых протестов. ВВП на душу населения рос все это время.
Та самая Грузия, с военным переворотом в 2003 году. Их ВВП на душу населения так же рос, не считая внешних причин, вроде мирового кризиса, войны с Россией или пандемии.
Разумеется, ВВП на душу населения - не единственный показатель, и каждый пример нужно изучать отдельно. Но даже это уже указывает на то, что тезис Стаса про то, что свержение власти всегда ухудшает ситуацию в стране - не правдив.
ФБК
Напомню ситуацию вкратце: ФБК опубликовал видео, где описывали коррупцию в рядах мэрии Москвы, назвав в качестве одного из бенефициаров главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Тот в ответ обнародовал два письма - одно от октября 2022 года, другое от ноября 2023-го, на которых стоит подпись главы ФБК Леонида Волкова под коллективным обращением к Еврокомиссии с просьбой снять санкции с руководителей "Альфа-групп" - Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
Сначала Волков отрицал, что подписывал подобное письмо, но позже признался, что подписал октябрьское письмо (подпись февральского он все еще отрицает), назвал это политической ошибкой и ушел с поста главы ФБК.
Итак, что же по этому поводу думает Стас?
До сути видео нужно докапываться через слой оскорблений со стороны Стаса в адрес всех вовлеченных или даже не вовлеченных лиц. Так Кац оказывается "тварью вербованной", Парфенов - "недалеким", а сам Волков - "кретином".
Это к делу не относится, но ярко показывает тот уровень дискуссии, который предпочитает использовать Стас.
Что же касается самого видео, то это пересказ всех событий, который приправлен критикой ФБК. Даже, если не учитывать очевидную субъективность Стаса, он допускает три важных фактологических ошибки.
Стас говорит, что "донат, предназначавшийся всему ФБК, упал в его [Волкова] карман".
Видимо, имеется в виду, что Фридман, или Авен, или еще кто-то заплатил Волкову, чтобы тот подписал упомянутые письма. Разумеется, никаких доказательств этому утверждению не следует. Стас просто говорит свои предположения, преподнося их как факт.
Позже Стас вспоминает, что в одном из видео сотрудники ФБК признаются, что в своих расследованиях используют базы данных, которые покупают в даркнете. Стас это называют "используют коррупцию, чтобы разоблачать коррупцию".
Вот только покупка украденных баз данных - это не коррупция. Можно спорить о том, насколько это законно или этично, да. Но коррупция - это использование своего или чужого служебного положения.
Если бы ФБК подкупал чиновников, чтобы те раскрывали им какие-то секреты, тогда да - это была бы коррупция. А так, конечно, нет.
Также, по словам Стаса, "ФБК просит за хорошего олигарха". Вот только, по крайней мере, по словам Волкова, ФБК не знал о подписанном письме. Это была личная инициатива Волкова.
Добавим сюда, что Стас крайне неоднородно подходит к другим источникам.
Например, он крайне саркастичен к расследованию ФБК, с которого все началось. Но при этом использует его же, чтобы подспудно "уколоть" Ксению Собчак.
Также Стас активно использует интервью Юрия Дудя, в том числе и информацию, которую тот нашел, хотя до этого неоднократно и громко критиковал журналиста.
Вывод
Стас Ай Как Просто работает по очень схожей схеме с, как бы смешно это не звучало, Ильей Варламовым - несмотря на крайне различные политические взгляды.
У Стаса есть заранее сформулированное мнение о мире и том, как он работает. И все новости подгоняются под это мнение, даже без попыток рассмотреть другие точки зрения. "Северный поток" очевидно взорван западными спецслужбами (или, по крайней мере, с их разрешения); Европе без российского газа не выжить, а в Украине и Беларуси полно нео-нацистов - из-за близости с Польшей.
В этом плане, конечно, интересно, что Стас отличается от пропагандистов типа Соловьева, Киселева или Михалкова.
Пока эти ребята распинаются "о силе России и мудрости плана ее руководителей", Стас занимает другую позицию. По его мнению, Россия - слабая страна, которой сейчас выгодна любая дружба с любой страной. И, что самое интересное, Стас уверен, что война с Украиной и противостояние с условным "коллективным Западом" - это конфликт "элит", а не обычных людей.
То есть, по факту, Стас говорит - и без нас все порешают ребята наверху, от простого человека ничего не зависит. И это опасно сразу по нескольким причинам (хоть я и не уверен, что Стас эту опасность осознает).
Во-первых, такие сантименты усиливают выученную беспомощность и, соответственно, укрепляют действующую российскую власть.
Во-вторых, это крайне упрощает происходящее в Украине, снимая ответственность с военных преступников и прочих поддерживающих войну. "А что мы могли сделать, мы люди маленькие" - звучит как логичный аргумент, если согласиться с картиной мира Стаса, где все решают пресловутые "элиты".
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Еще одно выгодное отличие Стаса от прочих пророссийских телеведущих и блогеров - он говорит об этом по-свойски. Он не корчит из себя знатока или профессионала, не ставит себя выше зрителя.
Стас постоянно путает числа и имена (на монтаже исправляя лишь половину ошибок), забывает названия книг и не всегда до конца достраивает логические цепочки.
Но его аргументация и позиция, судя по всему, намного ближе к простым россиянам - там сверху что-то порешают, Запад нас не любит, но и родное правительство тоже не любит.
Очень простая картина мира, а проще всего она тем, что в ней ничего не надо делать.
И я не знаю, насколько Стас это осознает, но такая позиция идеально работает на руку российской власти, даже когда ее нещадно критикуют - сделать-то ничего нельзя.
Ай Как Просто сидеть и ничего не делать.
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