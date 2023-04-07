Правда ли, что продукты-афродизиаки повышают либидо и потенцию?

В 2015 году учёные из Калифорнийского университета в Ирвине (США) сделали обзор существующих научных работ, посвящённых афродизиакам. Они выяснили, что эффективность продуктов, которым приписывают способность стимулировать потенцию, таких как мёд (за исключением так называемого бешеного мёда, о котором мы поговорим отдельно), устрицы и шоколад, не доказана. Также учёные не нашли оснований полагать, что какой-либо эффективностью обладает порошок из рога носорога — из-за приписываемых ему возбуждающих свойств на этих животных охотятся браконьеры. Относительно некоторых экзотических продуктов, например гинкго (листья этого дерева широко используются в китайской традиционной медицине), женьшеня, маки (растение, распространённое в Андах, также называемое перуанским женьшенем) и якорца (Tribulus Terrestris — плодоносящее растение из Средиземноморского региона), есть некоторые обнадёживающие результаты, но исследователи отмечают, что данных пока всё же слишком мало, чтобы делать определённые выводы об их эффективности.

При этом многие продукты, считающиеся афродизиаками, весьма питательны и содержат витамины и полезные микроэлементы, которые специалисты советуют употреблять при эректильной дисфункции или бесплодии. Так, например, по данным специалистов Медицинской школы Джонса Хопкинса (США), у многих мужчин, испытывающих проблемы с эрекцией, наблюдается дефицит витамина D — его можно восполнить, добавив в своей рацион морепродукты и яичные желтки. Ещё один микроэлемент, влияющий на способность к эрекции и мужскую фертильность, — цинк (его можно получить из устриц, крабов и орехов). При мужском бесплодии некоторую эффективность показало употребление L-карнитина, который содержится в спарже и авокадо. Так что для людей, испытывающих проблемы, вызванные нехваткой этих веществ, некоторые афродизиаки действительно могут оказаться весьма действенными. Однако те, у кого таких проблем нет, не получат никакого видимого эффекта. Здоровое полноценное питание полезно для сердца и сосудов, напрямую связанных с потенцией и либидо, а также для общего хорошего самочувствия и, как следствие, полового влечения. Правда, речь тут идёт скорее об образе жизни, нежели об экстренной помощи перед интимной близостью, так что включение в диету морепродуктов, авокадо или орехов будет нелишним вне зависимости от их якобы чудодейственных свойств.