Запад морально прогнил, и лидеры западных стран должны совершить политическую эвтаназию. Таков был один из основных мотивов кремлевских пропагандистских сообщений прошлой недели, в которых подчеркнуто звучали гомофобные нотки. Конечно, эти сюжеты в первую очередь предназначались для жителей России, чтобы они понимали, от каких ужасов их защищает агрессивная родина.
Видео ⟩ За занавесом: Запад, включая Ригу, - рассадник содомии
Пропагандисты не оставили без внимания и протесты гражданского общества в Грузии, заявив, что они инспирированы США и направлены на укрепление их господства на Кавказе. Не забыли и пригрозить, что дело может закончиться военными действиями в Абхазии. Идеологи также рассказывали о том, насколько смешны западные сказки о проукраинской группе, взорвавшей газопровод "Северный поток" в Германии, ведь всем ясно, что взрывы были организованы США.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
С другой стороны, о событиях на фронте сообщали "военкоры", утверждающие, что Бахмут падет вот-вот, прямо сейчас. Эти обещания звучат с середины февраля, но так и не сбылись.
Стакис, Трюдо и Макрон - гей-лобби
Запад охвачен идеологией ЛГБТ, и скоро там не останется "нормальных" людей, увлеченно скандировали участники пропагандистских передач, подчеркивая, что сексуальные извращения празднуют там свое победное шествие. При этом намекается на то, что почти все западные политические лидеры являются скрытыми геями. В качестве показательного примера на этот раз был выбран мэр Риги Мартиньш Стакис, в сюжете о котором рассказывалось, как он пришел на открытие гей-клуба в Риге в "штанах в обтяжку" и пиджаке с блестками, тем самым "выйдя из шкафа". На самом деле все, кому интересно, могут посмотреть общедоступные фотографии с открытия ночного квир-клуба Skapis, где видно, что на Стакисе вовсе не штаны "в облипку" и не блестящий, а простой темный пиджак. Впрочем, это не помешало ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой объявить полным пафоса голосом, что вот наглядное доказательство царящей в Европе содомии.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Кроме того, если уж врать и дискредитировать, то в полную силу - в сюжете наряду с посещением квир-клуба Стакисом были упомянуты шествие легионеров 16 марта, снос памятников деятелям российской культуры, закрытие русских школ. Чтобы всем, так сказать, было однозначно ясно - "нацизм" идет рука об руку с "гейством".
При этом, правда, без налета гомофобии, прозвучало и небольшое упоминание о том, что первые автомобили, конфискованные у пьяных латвийских водителей, отправились из Латвии в Украину. По мнению пропагандистов, это, конечно, нарушение прав человека и вообще смешно, и скоро Латвия отправит воевать в Украину и самих пьяных водителей.
С четким сообщением о скрытом гомосексуализме президента Франции Эммануэля Макрона освещался его визит в Демократическую Республику Конго и распитие пива в баре в столице страны Киншасе. Пропагандисты, показывая фото Макрона с бутылкой пива в руках, утверждали, что президент Франции любит проводить свободное время в компании молодых темнокожих мужчин. Напомним, подобные намеки кремлевские идеологи делают не впервые. Объятия Макрона и президента Украины Владимира Зеленского во время их встречи в Париже в свое время были тоже преподнесены как каминг-аут.
Политологии разного калибра осудили распитие пива Макроном в баре в Киншасе, крича, что это неприлично и создает угрозу национальной безопасности, потому что таким образом он сам дает возможность... завербовать себя. Между тем, рассматривая то, что сообщали французские СМИ о визите своего президента в Конго, надо сказать, что ни Le Monde, ни Le Figaro, ни Le Parisien, хотя и сообщали о развлечениях Макрона в баре в Киншасе, не обвиняли президента в действиях, угрожающих национальной безопасности. Надо сказать, что французская пресса лишь вскользь упомянула о "событии в баре" в сообщениях о визите в Конго, тогда как для россиян это было основным посылом с риторическим вопросом - и эти извращенцы смеют учить Россию?!
Досталось и премьер-министру Канады Джастину Трюдо - пропагандисты сложили в один сюжет сообщения о том, что в Канаде за деньги возможна добровольная эвтаназия неизлечимо больных людей, и о финансировании смены пола госслужащих. На самом деле суть в том, что с 1 июля этого года правительство Трюдо оказывает финансовую помощь трансгендерным сотрудникам федеральной государственной службы в проведении процедур подтверждения пола.
В рамках одной программы все вышеупомянутые сообщения, транслируемые одно за другим и дополненные рассказами о том, как высокопоставленные генералы меняют пол, направлены на укрепление убежденности российского общества в том, что Запад морально деградировал и приближается к гибели.
Вопли о Nord Stream
Пропагандисты в единодушном возмущении сообщали о попытках США "замести следы" в деле о взрыве газопровода "Северный поток". Речь идет о статье Der Spiegel, где говорится, что идентифицирована яхта, на которой проукраинская группировка вышла в море, чтобы взорвать упомянутый трубопровод. Следует отметить, что украинское правительство дистанцировалось от этой группы. Между тем российские идеологи поняли, что на этот раз им невыгодно обвинять Украину и ее сторонников, потому господствовал нарратив о вине США, которые должны быть объявлены террористическим государством. Теперь российская сторона заявляет, что измышлениям немецкой прессы нельзя верить и это попытка США замести следы. Для повышения правдоподобности сказанного было заявлено, что не зря США "вызвали" канцлера Германии Олафа Шольца для переговоров по этому делу. Кажется, на этот раз россияне не хотят отдавать "лавры победы" украинцам, потому что тогда будет упущена уникальная идеологическая возможность обвинить США в терроризме и доказать своему обществу, что американцы - настоящее зло.
Также идеологи с большим воодушевлением транслировали обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес Украины в том, что она якобы нанесла удар по российскому самолету-разведчику на территории Белоруссии. Официальный Киев отверг эти обвинения, что не помешало "батьке" назвать Зеленского "гнидой". Россиянам это очень понравилось. Лукашенко также заявил, что в его стране много "дремлющих" опасных оппозиционеров, и задача властей - их ликвидировать. Это сигнал о новых репрессиях в диктаторском государстве.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
С другой стороны, говоря о протестах в Грузии, вспыхнувших в связи с так называемым законом об иностранных агентах, пропагандисты тут же заявили, что их подстрекает Запад, который хочет организовать второй Майдан в этой кавказской стране, что является отсылкой к событиям 2014 года на Украине, когда было свергнуто ее пророссийское правительство. Один из политологов даже заявил, что последствиями таких протестов, если они приведут к смене власти, станет возобновление боевых действий в сепаратистской Абхазии. На это сразу же отреагировал пропагандист Владимир Соловьев, заявив, что "в этот раз мы не остановимся у Тбилиси".
Бахмут все еще не пал
Всю прошедшую неделю "военкоры" сообщали, что Бахмут почти пал, потери украинцев огромны, им не хватает боеприпасов. При этом город по-прежнему не захвачен.
"Можно с уверенностью сказать, что то, что сейчас видно на украинских фронтах, - это и есть "большое российское наступление". Как известно, успехов нет, новых направлений наступления нет, и в настоящее время цель "большого" наступления - это Бахмут и Угледар", - говорит Янис Сартс, глава Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций. По его мнению, это означает, что россияне не способны успешно прорвать фронт, и можно ожидать успешного украинского контрудара.
Российские войска потеряли более 1100 солдат в ходе менее чем недельных боев под Бахмутом, заявил Зеленский в воскресенье. Хотя Россия утверждает, что украинская сторона не щадит своих солдат и несет неадекватно высокие потери при обороне Бахмута, по оценке американского Института изучения войны (ISW), ситуация обратная - именно Россия несет огромные потери в живой силе.
Матери и жены солдат, мобилизованных в Московской области, записали видео, в котором просят не отправлять своих близких в ударные бригады "на мясо", сообщила в воскресенье русская служба британской вещательной корпорации BBC. Видео опубликовано на платформе Telegram на канале "Мобилизация. Новости". На видео женщины сетуют на то, что их родных зачислили в ударную бригаду и отправили на передовую после четырехдневной подготовки. Первоначально мобилизованных готовили на артиллеристов. В декабре их отправили в зону боевых действий, где они два месяца ждали оружия. Теперь мобилизованных "кидают как мясо на штурм укрепрайонов", по пять человек "против 100 хорошо обученных людей".
В последние недели чуть ли не каждый день слышны жалобы на то, что мобилизованных из отрядов территориальной обороны передают в подчинение военных структур марионеточных администраций оккупированных Россией областей Украины и направляют для лобовых ударов в укрепрайоны Украины. Власти обычно решают проблемы одним и тем же способом - сначала отрицают использование мобилизованных в ударах, а затем перебрасывают их с передовой.
Прозвучали два противоречивых сообщения относительно контрнаступления украинской армии. Первое состоит в том, что из этого ничего не получится, а второе, что Запад сделает все возможное, чтобы оно состоялось.
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