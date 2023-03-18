Видео ⟩ За занавесом: Запад, включая Ригу, - рассадник содомии

Также идеологи с большим воодушевлением транслировали обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес Украины в том, что она якобы нанесла удар по российскому самолету-разведчику на территории Белоруссии. Официальный Киев отверг эти обвинения, что не помешало "батьке" назвать Зеленского "гнидой". Россиянам это очень понравилось. Лукашенко также заявил, что в его стране много "дремлющих" опасных оппозиционеров, и задача властей - их ликвидировать. Это сигнал о новых репрессиях в диктаторском государстве.

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

С другой стороны, говоря о протестах в Грузии, вспыхнувших в связи с так называемым законом об иностранных агентах, пропагандисты тут же заявили, что их подстрекает Запад, который хочет организовать второй Майдан в этой кавказской стране, что является отсылкой к событиям 2014 года на Украине, когда было свергнуто ее пророссийское правительство. Один из политологов даже заявил, что последствиями таких протестов, если они приведут к смене власти, станет возобновление боевых действий в сепаратистской Абхазии. На это сразу же отреагировал пропагандист Владимир Соловьев, заявив, что "в этот раз мы не остановимся у Тбилиси".

Бахмут все еще не пал

Всю прошедшую неделю "военкоры" сообщали, что Бахмут почти пал, потери украинцев огромны, им не хватает боеприпасов. При этом город по-прежнему не захвачен.