"Какие критерии - галлюцинации?" Пантелеев о дилетантских определениях, что сносить

Пантелеев считает, что список латвийских культурных деятелей, памятники которым могли бы быть снесены по политическим причинам, очень большой.

"Я удивляюсь, почему они Мариса Лиепу не предложили и полковника Бриедиса, улица Пулквежа Бриежа и его скульптура там находится. Марис Лиепа был фактически пропагандист. Можно так это все сейчас определить, потому что он был звездой советского балета, уехал из Латвии, к Латвии относился достаточно высокомерно. Он был солистом Большого театра, у него были связи с Галиной Брежневой. И потом его не без партийной поддержки из Кремля восстановили, когда его Григорович уволил первый раз. Послушайте, уже сколько всего наделал.

Детей воспитал своих ватниками. Их не пускают в Латвию. Илзе Лиепа в черных списках.

Плохо даже детей воспитывал. Ничего латышского вообще нет. А полковник Бриедис кто был такой - герой национальный? Блестящий офицер, командир латышских стрелков, обожаемый солдатами. Он же был убит большевиками за участие в белогвардейском движении. Он был белогвардеец. За что они боролись? За восстановление Российской империи. И почему он не приехал в 18-м году в Латвию? Он мог бы вместе с Калпаксом создавать латвийскую армию. Он не приехал, он остался в Советской России бороться с большевиками за восстановление конституционного порядка. Так уже следующие кандидаты на подходе", - заключает скульптор.

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Напомним, Совет по памятникам Рижской думы 3 марта поддержал демонтаж или перенос шести памятников, связав их с прославлением советского времени. Мэр Риги Мартиньш Стакис, комментируя это решение, отметил, что у Рижского самоуправления сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками.