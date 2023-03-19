Известный латвийский скульптор, руководитель кафедры в Академии художеств Глеб Пантелеев в передаче "Кто вам платит?" высказался о том, как Совет по памятникам Рижской думы принимает решения о сносе памятников.
"Какие критерии - галлюцинации?" Пантелеев о дилетантских определениях, что сносить
Несмотря на то, что Глеб Пантелеев является членом Совета по памятникам, он не до конца понимает, каковы были критерии для принятия последнего решения о сносе и переносе памятников, среди которых оказался, как выяснилось, и незаконно установленный памятник Александру Пушкину в парке Кронвалда.
"Нет такого единого экспертного сообщества, есть отдельные люди, Совет по памятникам тоже состоит из отдельных людей..." - говорит он.
Скульптор условно выделяет "две волны" сноса памятников.
"Первая волна сноса памятников - это были совершенно конкретные определения, то есть ППШ, каски, штыки, звезды, серп и молот и прославление тоталитарного режима.
Есть определение, которое разработало государство, кстати, а не активисты и даже не самоуправления. И все это было реализовано.
Отношение к этому - уже следующий вопрос. Но фактически это было сделано достаточно профессионально и с совершенно четкими критериями", - говорит Пантелеев.
"Второй волной" он называет недавнее решение Совета по памятникам о сносе и переносе шести памятников в Риге. Каким критериям следовал Совет при выборе памятников во время "второй волны", скульптору непонятно.
"Эти критерии - это чьи-то галлюцинации. Группа активистов подумала и решила: "Ага, вот этот был сволочью, его надо убрать, несмотря на то, что он классик нашей культуры. Этот - вообще чужой".
Эти определения - совершенно дилетантские. Они непрофессиональные. Это не эксперты. Эксперты почему-то потакают этому.
Это уже другой вопрос. Личный вопрос к каждому эксперту по отдельности", - недоумевает Пантелеев.
Он опасается, что если Совет принимает решения, не основываясь на четких критериях, то в будущем под снос может попасть "что угодно", включая литературу и учебную программу в школах.
"Следующая стадия, потому что дальше я вижу необходимость получать удовольствие еще от этого процесса. Если сейчас это пройдет, а я совершенно не исключаю этого, то потом под нож пойдет все что угодно. Я не говорю только о памятниках, бог с ними. Неприятно, конечно, но
под нож пойдет целый культурный слой в принципе, литература из школьных программ", - считает Пантелеев.
По его мнению, из школьных программ придется убирать множество латвийских писателей и культурных деятелей: "Нужно выкидывать Ояра Вациетиса и Иманта Зиедониса. Вациетис был коммуняга, абсолютно убежденный идеалист. Зиедонис был просто коллаборационист. А почему Чака не тронули? Почему на этого несчастного Упитиса наехали? А почему не тронули Чака? Чак писал откровенные оды Сталину. Он боялся, он был пугливый человек, но он писал эти оды. Почему Аспазия умудрилась в 40-41-м году написать Vadoni, nāc, что-то в таком духе. Аспазию и Чака не надо, а Упитиса надо. Хотя Упитис был в делегации, которая просила Сталина принять Латвию в состав Советского Союза, сильно нагрешил, согласен".
Пантелеев считает, что список латвийских культурных деятелей, памятники которым могли бы быть снесены по политическим причинам, очень большой.
"Я удивляюсь, почему они Мариса Лиепу не предложили и полковника Бриедиса, улица Пулквежа Бриежа и его скульптура там находится. Марис Лиепа был фактически пропагандист. Можно так это все сейчас определить, потому что он был звездой советского балета, уехал из Латвии, к Латвии относился достаточно высокомерно. Он был солистом Большого театра, у него были связи с Галиной Брежневой. И потом его не без партийной поддержки из Кремля восстановили, когда его Григорович уволил первый раз. Послушайте, уже сколько всего наделал.
Детей воспитал своих ватниками. Их не пускают в Латвию. Илзе Лиепа в черных списках.
Плохо даже детей воспитывал. Ничего латышского вообще нет. А полковник Бриедис кто был такой - герой национальный? Блестящий офицер, командир латышских стрелков, обожаемый солдатами. Он же был убит большевиками за участие в белогвардейском движении. Он был белогвардеец. За что они боролись? За восстановление Российской империи. И почему он не приехал в 18-м году в Латвию? Он мог бы вместе с Калпаксом создавать латвийскую армию. Он не приехал, он остался в Советской России бороться с большевиками за восстановление конституционного порядка. Так уже следующие кандидаты на подходе", - заключает скульптор.
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Напомним, Совет по памятникам Рижской думы 3 марта поддержал демонтаж или перенос шести памятников, связав их с прославлением советского времени. Мэр Риги Мартиньш Стакис, комментируя это решение, отметил, что у Рижского самоуправления сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками.
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