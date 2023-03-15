Росликов прокомментировал приговор Гревцовой

Оценивая приговор, вынесенный судом Гревцовой, Росликов отметил, что судья, рассматривавший дело, был объективен.

"Абсолютно все юристы говорят, что это очень грамотный профессионал. Поэтому оспорить его решение довольно сложно", - сказал политик, добавив, что если Гревцова решит продолжить судебные разбирательства, то партия ее обязательно поддержит.

На вопрос, не стоит ли Гревцовой уйти с поста депутата, Росликов подчеркнул, что, по его мнению, Гревцовой было бы важно понять, какие обещания она дала своим избирателям.

"Если избиратель считает, что она имеет право продолжать борьбу за справедливость, то она может продолжать это делать", - сказал политик, добавив, что сегодня во фракции с Гревцовой будет обсуждаться вопрос о судебных разбирательствах.

Уже сообщалось, что Пардаугавский суд Риги во вторник, 14 марта, приговорил депутата Сейма Глорию Гревцову ("За стабильность!"), обвиняемую в предоставлении ложной информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), к 160 часам общественных работ.

Ранее прокурор Эдий Пастарс просил суд приговорить Гревцову к 200 часам общественных работ и штрафу в размере 6200 евро.

Сама Гревцова на заседании суда попросила ее оправдать, указав, что ее вина на судебном процессе доказана не была. Кроме того, она отметила, что данные ЦИК были изменены нескольким ее однопартийцам, и об этом был проинформирован прокурор, однако он слова обвиняемой во внимание не принял.