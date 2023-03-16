Метеорологическая весна наступит, когда в Латвии пять дней подряд будет держаться плюсовая температура воздуха. Руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круминя, рассказала программе 4. studija, когда мы, наконец, встретим весну.
Видео ⟩ Метеорологи рассказали, когда наступит весна
Метеорологи и знатоки говорят, что надо еще подождать.
"В первой половине февраля на некоторых наблюдательных станциях в течение пяти дней официально была плюсовая температура воздуха, и началась так называемая метеорологическая весна", - говорит Круминя, добавляя, что она наблюдалась только в определенных местах, а не в всей стране в целом.
Метеорологическую весну во всей стране ожидают совсем скоро - в эти выходные. Суровый зимний период позади, говорится в программе.
В ночь на пятницу, 17 марта, во многих местах Латвии сформируется туман, а местами будет мороз, прогнозируют синоптики.
В пятницу, когда рассеется туман, будет светить солнце, осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха повысится до +3..+6 градусов.
Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)
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