Фото ⟩ Жители Латвии вновь запечатлели северное сияние

В Шкеде природное явление было запечатлено с 23:30 до 1:30 ночи.

"Время от времени случались сильные вспышки света. Световое шоу было хорошо видно невооруженным глазом", - пишет фотограф Том Бокумс.

Под Цесисом один из жителей также запечатлел северное сияние. Автор фото также рассказал, что явление было хорошо видно невооруженным глазом.