В ночь на четверг, 16 марта, в Лиепае и Цесисе наблюдалось северное сияние. Жители поделились фотографиями природного явления.
Фото ⟩ Жители Латвии вновь запечатлели северное сияние
Жители Латвии вновь запечатлели северное сияние
В Шкеде природное явление было запечатлено с 23:30 до 1:30 ночи.
"Время от времени случались сильные вспышки света. Световое шоу было хорошо видно невооруженным глазом", - пишет фотограф Том Бокумс.
Под Цесисом один из жителей также запечатлел северное сияние. Автор фото также рассказал, что явление было хорошо видно невооруженным глазом.
16.03 nakts ziemeļblāzma Cēsu pusē ļoti skaists uznāciens. Ar aci varēja ļoti labi redzēt.🌌😊 @LVGMC_Meteo @boms_tricis @MeteoLatvia @meteozinas @StarSpaceLV @_SpaceWeather_ @TVNET_zinas @DelfiLV @lsmlv pic.twitter.com/yASvFUxaqY— agris ievins (@killeris4230) March 16, 2023
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