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Фото ⟩ Жители Латвии вновь запечатлели северное сияние

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Жители Латвии вновь запечатлели северное сияние
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Северное сияние в Лиепае
Северное сияние в Лиепае Фото: Mans stāsts fotogrāfijās - Toms foto/Facebook.com

В ночь на четверг, 16 марта, в Лиепае и Цесисе наблюдалось северное сияние. Жители поделились фотографиями природного явления.

В Шкеде природное явление было запечатлено с 23:30 до 1:30 ночи.

"Время от времени случались сильные вспышки света. Световое шоу было хорошо видно невооруженным глазом", - пишет фотограф Том Бокумс.

Под Цесисом один из жителей также запечатлел северное сияние. Автор фото также рассказал, что явление было хорошо видно невооруженным глазом.

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