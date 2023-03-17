Cамый широкий в Европе водопад Вентас-Румба затапливает и этой весной. В Местами в Курземе уровень воды с начала недели поднялся более чем на два метра.
Фото, видео ⟩ Затоплен водопад Вентас-Румба. Уровень воды местами поднялся на два метра
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в большинстве рек Латвии продолжает расти.
Видео: В Кулдиге затопило водопад Вентас-Румба
Ventas ūdenskritums šodien gandrīz pazudis. pic.twitter.com/mRE06fqmNf— Mulkari (@mulkaroliits) March 16, 2023
В западной части страны действует желтое предупреждение о высоком уровне воды, затопленных поймах рек и других низовий.
По мере таяния снега, прекращения осадков и похолодания воздуха, подъем уровня воды в реках Курземе уменьшился, а во многих местах прекратился, а в Дурбе у Циравы уровень воды уже падает.
Как местами в Курземе, так и в Большой Югле возле Закюмуйжи уровень воды с начала недели поднялся более чем на два метра. Уровень воды в Даугаве стал подниматься быстрее, а у Зельки упал на полтора метра, поскольку сдвинулся ледовый затор. Уровень воды в Даугаве у Екабпилса постепенно повышается, и не ожидается, что он станет опасно высоким.
В ближайшие дни уровень воды в большинстве рек Курземе начнет снижаться, однако на следующей неделе уровень воды в реках центральной и восточной частей страны может еще подняться, прогнозируют гидрологи.
Самый высокий уровень воды в Даугаве возможен в конце марта и начале апреля.
По словам Синтии Зекунде, представителя муниципалитета Тукумского региона, из-за быстрого таяния снега Слоцене вышла из берегов, в некоторых местах затопив соседние территории, в основном сельскохозяйственные угодья.
Дороги пока не затоплены, только местами произошли размытия дорожного покрытия, но двигаться по ним можно. К примеру, размытия были обнаружены в среду, 15 марта, на муниципальной дороге Спиргус - Правиняс в волости Деголес, и дорога была временно закрыта для движения. В четверг движение автотранспорта на указанном участке автодороги восстановлено, так как было отремонтировано дорожное покрытие.
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