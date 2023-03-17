Фото, видео ⟩ Затоплен водопад Вентас-Румба. Уровень воды местами поднялся на два метра

По мере таяния снега, прекращения осадков и похолодания воздуха, подъем уровня воды в реках Курземе уменьшился, а во многих местах прекратился, а в Дурбе у Циравы уровень воды уже падает.

Как местами в Курземе, так и в Большой Югле возле Закюмуйжи уровень воды с начала недели поднялся более чем на два метра. Уровень воды в Даугаве стал подниматься быстрее, а у Зельки упал на полтора метра, поскольку сдвинулся ледовый затор. Уровень воды в Даугаве у Екабпилса постепенно повышается, и не ожидается, что он станет опасно высоким.