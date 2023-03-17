Китайские компании поставили России не менее тысячи автоматов, а также различные виды боеприпасов и снаряжения, используемых в военных действиях, сообщило в четверг, 16 марта, Politico.
Politico: Китай начал поставлять России оружие
Основываясь на информации, предоставленной программой сбора таможенных данных Import Genius, Politico делает вывод, что по крайней мере одна из этих компаний имеет связи с правительством Китая.
В 2022 году один из крупнейших китайских производителей оружия China North Industries Group отправил российской компании "Техкрим" штурмовые винтовки CQ-A, являющиеся копией автоматов М16 американского производства. В документах это оружие числится как охотничье ружье.
Пока нет доказательств того, что эти автоматы использовались россиянами в войне против Украины, однако на фронте уже были замечены китайские беспилотники DJI производства компании Da-Jiang Innovations Science & Technology, включенной в санкционный список США.
Россия также получила запасные части для летающих роботов китайского производства. 12 партий аккумуляторов и видеокамер отправлены а РФ через Объединенные Арабские Эмираты.
В свою очередь, 12-тонный груз бронежилетов был доставлен в Россию через Турцию в конце 2022 года, сообщает Politico.
Однако, по имеющейся информации, Китай пока не поставил России большое количество вооружений, которые использовались бы в войне против Украины. При этом Москва получает из Пекина товары двойного назначения, то есть технику, которую можно заказать по обычным торговым каналам и затем использовать в военных целях.
Это первое подтверждение того, что Китай поставляет в Россию штурмовые винтовки и бронежилеты, а также продолжает поставлять беспилотники и запчасти к ним.
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