Politico: Китай начал поставлять России оружие

Основываясь на информации, предоставленной программой сбора таможенных данных Import Genius, Politico делает вывод, что по крайней мере одна из этих компаний имеет связи с правительством Китая.

В 2022 году один из крупнейших китайских производителей оружия China North Industries Group отправил российской компании "Техкрим" штурмовые винтовки CQ-A, являющиеся копией автоматов М16 американского производства. В документах это оружие числится как охотничье ружье.

Пока нет доказательств того, что эти автоматы использовались россиянами в войне против Украины, однако на фронте уже были замечены китайские беспилотники DJI производства компании Da-Jiang Innovations Science & Technology, включенной в санкционный список США.

Россия также получила запасные части для летающих роботов китайского производства. 12 партий аккумуляторов и видеокамер отправлены а РФ через Объединенные Арабские Эмираты.

В свою очередь, 12-тонный груз бронежилетов был доставлен в Россию через Турцию в конце 2022 года, сообщает Politico.

Однако, по имеющейся информации, Китай пока не поставил России большое количество вооружений, которые использовались бы в войне против Украины. При этом Москва получает из Пекина товары двойного назначения, то есть технику, которую можно заказать по обычным торговым каналам и затем использовать в военных целях.

Это первое подтверждение того, что Китай поставляет в Россию штурмовые винтовки и бронежилеты, а также продолжает поставлять беспилотники и запчасти к ним.