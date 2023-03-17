Четыре способа быстро открыть полиэтиленовый пакет

Используйте морозильные камеры с продуктами

Влажные пальцы помогут вам без проблем открыть пакет. Лед в морозилке поможет смочить для этого пальцы - открываем холодильник и пару секунд держим палец прижатым ко льду, чтобы он стал влажным.

Влажные салфетки и дезинфицирующие средства для рук

Это еще один способ намочить руки, чтобы открыть пакет. Держите под рукой влажную салфетку или положите ее в корзинку для покупок и используйте каждый раз, когда вам нужно открыть пакетик.

В связи с пандемией дезинфицирующее средство есть практически у каждого под рукой, они также размещены в магазине, поэтому этим раствором тоже можно смачивать руки и открывать пакеты.

Облизывание пальцев не вариант, потому что мы не прикладываем грязные руки к лицу, не говоря уже о рте!

Трем руками

Еще один способ - пакет кладем на ладонь, накрываем сверху второй ладонью и трем их между собой. В итоге две стороны пакетика быстро раскрываются.

Ищем уголки пакетика

Нет-нет, это не те уголки, которые внизу пакета. Это пространство внутри между двумя ручками.

Фото: Erhan Inga/Shutterstock.com, Receptes.lv

Возьмите пакет у основания с одной стороны. Другой рукой возьмитесь за место, где пакет должен открываться. Аккуратно тяните пакет в разные стороны. Тут же в углу выскочит треугольник: осталось лишь схватиться за этот кончик и открыть пакет.

Напоминаем и рекомендуем: тщательно взвесьте необходимость использовать полиэтиленовые пакеты!