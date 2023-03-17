Пакеты для фруктов и овощей в магазинах часто могут свести нас с ума. И облизывание пальцев никогда не было хорошей идеей, а в нынешних условиях - особенно. Портал Novate предлагает несколько способов, которые позволят быстро и легко открыть, казалось бы, склеившиеся пакеты.
Четыре способа быстро открыть полиэтиленовый пакет
Используйте морозильные камеры с продуктами
Влажные пальцы помогут вам без проблем открыть пакет. Лед в морозилке поможет смочить для этого пальцы - открываем холодильник и пару секунд держим палец прижатым ко льду, чтобы он стал влажным.
Влажные салфетки и дезинфицирующие средства для рук
Это еще один способ намочить руки, чтобы открыть пакет. Держите под рукой влажную салфетку или положите ее в корзинку для покупок и используйте каждый раз, когда вам нужно открыть пакетик.
В связи с пандемией дезинфицирующее средство есть практически у каждого под рукой, они также размещены в магазине, поэтому этим раствором тоже можно смачивать руки и открывать пакеты.
Облизывание пальцев не вариант, потому что мы не прикладываем грязные руки к лицу, не говоря уже о рте!
Трем руками
Еще один способ - пакет кладем на ладонь, накрываем сверху второй ладонью и трем их между собой. В итоге две стороны пакетика быстро раскрываются.
Ищем уголки пакетика
Нет-нет, это не те уголки, которые внизу пакета. Это пространство внутри между двумя ручками.
Возьмите пакет у основания с одной стороны. Другой рукой возьмитесь за место, где пакет должен открываться. Аккуратно тяните пакет в разные стороны. Тут же в углу выскочит треугольник: осталось лишь схватиться за этот кончик и открыть пакет.
Напоминаем и рекомендуем: тщательно взвесьте необходимость использовать полиэтиленовые пакеты!
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