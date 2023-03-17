Канадская латышка отмечает 111-летие и делится секретами долголетия

До 107 лет Маргарета Романа жила совершенно независимо в своем доме в Вестмаунте. Затем она перебралась в резиденцию West Island’s Château Pierrefonds, где у нее есть современные светлые апартаменты, стены которых украшены собственными картинами Маргареты.

Накануне своего 111-летия Маргарета призналась: "Это впервые за 100 лет, когда я завишу от кого-то. Я всегда была сама себе боссом".

"У меня была очень, очень хорошая жизнь", - рассказывает Маргарета о своей молодости, которая прошла в Латвии. "Я путешествовала, бывала в Берлине, Париже. Путешествия, музыка и искусство... Меня интересовало все".

В 1941 году женщина вышла замуж за Генриха. Он умер в 2002 году.

Маргарета и Генрих были в браке 62 года. Вскоре после свадьбы они, как и многие другие, бежали - сначала в Германию, а затем, в 1947 году, в Канаду. Они выбрали Канаду, потому что она похожа на дом, объясняет Маргарета. Например, пейзажи и деревья Латвии и Канады похожи.