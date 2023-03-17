Вчера, 16 марта, латышка Маргарета Романа в Канаде отпраздновала свой 111-й день рождения, сообщает канадская газета Montreal Gazette.
Канадская латышка отмечает 111-летие и делится секретами долголетия
До 107 лет Маргарета Романа жила совершенно независимо в своем доме в Вестмаунте. Затем она перебралась в резиденцию West Island’s Château Pierrefonds, где у нее есть современные светлые апартаменты, стены которых украшены собственными картинами Маргареты.
Накануне своего 111-летия Маргарета призналась: "Это впервые за 100 лет, когда я завишу от кого-то. Я всегда была сама себе боссом".
"У меня была очень, очень хорошая жизнь", - рассказывает Маргарета о своей молодости, которая прошла в Латвии. "Я путешествовала, бывала в Берлине, Париже. Путешествия, музыка и искусство... Меня интересовало все".
В 1941 году женщина вышла замуж за Генриха. Он умер в 2002 году.
Маргарета и Генрих были в браке 62 года. Вскоре после свадьбы они, как и многие другие, бежали - сначала в Германию, а затем, в 1947 году, в Канаду. Они выбрали Канаду, потому что она похожа на дом, объясняет Маргарета. Например, пейзажи и деревья Латвии и Канады похожи.
Когда пара прибыла в Монреаль, Генрих начал работать инженером, а Маргарета преподавала искусство. "Мне нравится работать руками", - говорит Маргарета. В Латвии она изучала прикладное искусство и особенно увлекалась живописью, обработкой кожи и керамикой.
Любопытство, желание узнавать все новое как о политике, так и о многом другом является частью ответа Маргареты на вопрос, как прожить долгую жизнь.
Именинница также добавляет: важно быть счастливым. Что это значит? "Тебе нравится то, что у тебя есть, и ты не жаждешь других вещей, которые есть у других людей, - говорит она. - Ты счастлив внутри, ты никогда ни на кого не держишь зла. Никогда, никогда, никогда".
Еще один совет от Маргареты - специально для молодежи: "Образование, образование, образование. Мой отец говорил, что когда времена меняются и ты остаешься ни с чем, у тебя остается голова. Если у тебя есть образование, то все с тобой будет хорошо".
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