Фото ⟩ В Киеве попрощались с погибшим в Бахмуте эстонцем Иво Юраком

В ближайшие дни его прах отправят родственникам в Эстонию, пишет в четверг , 16 марта, Postimees.

"Он был нашим братом, настоящим солдатом, который также защищал и свободу Эстонии здесь, в Украине!" - с такими словами украинские военные в четверг утром проводили в последний путь Иво Юрака, погибшего на прошлой неделе в боях под Бахмутом.

С Иво пришли попрощаться практически все солдаты его подразделения, которое вскоре, после смерти Иво, вывели из под Бахмута. Многие были ранены, но все же пришли, чтобы отдать дань уважения.

Российская армия уже больше полугода пытается оккупировать Бахмут. Сообщается, что российские военнослужащие терпят там серьезные потери. Также дорого оборона города обходится и ВСУ. На данный момент, по разным источникам, российская армия контролирует около половины территории города.