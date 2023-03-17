Загляни в будущее! Как будет выглядеть Академический центр ЛУ?

В первом туре конкурса проектов Академцентра было представлено шесть работ, из которых для второго тура жюри выбрало четыре. При оценке заявок учитывались несколько важных критериев, в том числе инновационность и оригинальность архитектурной идеи, соответствие объекта качеству общественного открытого пространства, общедоступность и включенность в городской ландшафт.

Ростокс напоминает, что развитие Академического центра ЛУ в Торнякалнсе началось десять лет назад, когда был подписан договор на строительство Дома природы. После этого был также построен Дом Науки и в настоящее время строится Дом письма. В ближайшие пять лет ЛУ планирует удвоить темпы развития как по количеству зданий, так и по объему инвестиций - за счет строительства Дома спорта, Дома здоровья, Дома студентов и гостей и Дома технологий на территории Академического центра.