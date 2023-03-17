В конкурсе эскизов Академического центра Латвийского университета (ЛУ) выиграло польское архитектурное бюро SBS Engineering Group SP. ZOO, сообщил заместитель директора программы развития Академического центра ЛУ Роберт Ростокс.
Загляни в будущее! Как будет выглядеть Академический центр ЛУ?
Галерея: Эскизы будущего Академического центра ЛУ
Жюри признало концепцию, предложенную SBS Engineering Group SP. ZOO, наиболее соответствующей видению заказчика, архитекторов и градостроителей дальнейшего развития Академического центра в Торнякалнсе, а эскиз получил приз симпатий студентов, сотрудников и выпускников ЛУ.
В первом туре конкурса проектов Академцентра было представлено шесть работ, из которых для второго тура жюри выбрало четыре. При оценке заявок учитывались несколько важных критериев, в том числе инновационность и оригинальность архитектурной идеи, соответствие объекта качеству общественного открытого пространства, общедоступность и включенность в городской ландшафт.
Призовое место в конкурсе эскизов Дома спорта получила RUUME arhitekti + CMB. В конкурсе также приняли участие Arhis Ahitekti un Atelbauers Architects и Ēter+Poga.
Ростокс напоминает, что развитие Академического центра ЛУ в Торнякалнсе началось десять лет назад, когда был подписан договор на строительство Дома природы. После этого был также построен Дом Науки и в настоящее время строится Дом письма. В ближайшие пять лет ЛУ планирует удвоить темпы развития как по количеству зданий, так и по объему инвестиций - за счет строительства Дома спорта, Дома здоровья, Дома студентов и гостей и Дома технологий на территории Академического центра.
Представленные на конкурс работы оценивали девять экспертов-градостроителей, архитекторов и представителей университета под руководством главы Администрации ЛУ Андриса Сарновичса.
Как было объявлено, в этом году для студентов и преподавателей планируется открыть Дом письма ЛУ.
На восьми этажах будут работать несколько институтов, библиотека ЛУ, Бизнес-инкубатор, шесть факультетов, Центр культуры ЛУ и коллективы художественной самодеятельности. Это будет самое большое из зданий Академического центра площадью 26 000 квадратных метров.
ЛУ инвестирует в строительство и оснащение Дома письма около 49 миллионов евро. Из них 30 млн привлечено из Европейского инвестиционного банка, 11,5 млн - из Банка развития Совета Европы, а 7,4 млн - инвестиции университета.
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