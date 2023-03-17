Видео ⟩ Bez Tabu: магазин в Риге отказался вернуть покупателю 4000 евро за двери

Работники в доме мужчины вставили двери, но некачественно - криво и с щелями. Артур с руководством магазина договорился о том, что они приедут оценить работу мастеров. Сами признали, что двери все-таки установлены некачественно, и обещали решить проблему.

Артур ждал, когда сотрудники магазина устранят недостатки, но в октябре, проходя мимо входной двери, заметил, что у дверей уже сходит краска.

Если первоначально мужчина согласился на новую установку двери, то теперь он хотел бы освободиться от некачественного товара и охотно получил бы обратно уплаченную сумму, однако магазин не согласен с таким решением. Руководство магазина также предложило половину суммы вернуть, на что Артур согласился, но позднее это предложение было отозвано.

Мужчина подал жалобу также защитникам потребителей (PTAC), которые в настоящее время ждут от представителей магазина объяснений.

Передача Bez tabu направилась в магазин Torex, где представитель магазина оправдывался, что мужчине предлагаются варианты, как решить ситуацию. Руководитель магазина не согласен с возвратом полной суммы.

PTAC же указывает, что у мужчины есть права получить всю оплаченную сумму в 4000 евро.

Видео: сюжет программы Bez Tabu