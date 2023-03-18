Идеи Минздрава по борьбе с алкоголем: меньше рекламы и акций, указание калорийности

Также планируется запретить бесплатное предложение алкогольных напитков в местах организации азартных игр, их продажу и употребление за игровыми автоматами и столами, размещение в торговых точках предупредительной информации следующего содержания: "Употребление алкогольных напитков оказывает негативное влияние на здоровье, алкогольные напитки не должны продаваться несовершеннолетним, несовершеннолетние лица также не могут их приобретать, употреблять и хранить".

При этом планируется запретить продажу алкогольной продукции крепостью более 22% в пластиковой (ПЭТ) упаковке и в объеме менее 0,2 литра.

По данным исследования 2020 года, 69% граждан Латвии считают, что рекламу алкоголя следует вообще запретить. С другой стороны, 66% респондентов считают, что необходимо запретить рекламу спецпредложений алкогольной продукции и распродажи алкогольной продукции.

Также предусмотрен запрет на рекламу цен или скидок на алкогольную продукцию. Это относится к печатной рекламе, публикациям для потребителей, кинотеатрам, веб-сайтам, а также онлайн-рекламе и онлайн-интерфейсам или приложениям.

Также будет запрещено рекламировать цены или скидки на алкогольную продукцию с использованием почтовых (в том числе электронных) услуг,

а также в иных местах вне мест розничной торговли алкогольной продукцией, кроме мест производства алкогольной продукции или структурных подразделений изготовителя.