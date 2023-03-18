Для снижения потребления алкоголя в обществе, Министерство здравоохранение разработало ряд изменений, касающихся маркировки алкогольных напитков, рекламы, распространения в игорных и других местах, сообщили в министерстве.
Идеи Минздрава по борьбе с алкоголем: меньше рекламы и акций, указание калорийности
Минздрав хочет сократить потребление алкогольных напитков среди населения Латвии, а также в долгосрочной перспективе снизить долю связанных с алкоголем заболеваний и смертность от последствий употребления алкоголя, таких как цирроз печени, дорожно-транспортные происшествия, утопление, травмы, самоубийства и другие последствия.
Яна Фельдмане, директор Департамента общественного здравоохранения министерства, утверждает, что для достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс мер, затрагивающих не только ограничения на рекламу и доступность алкогольных напитков, но и обеспечение осведомленности населения о воздействии употребления алкоголя на здоровье, а также надлежащее медицинское обслуживание людей с расстройствами, вызывающими зависимость.
Законопроекты являются лишь частью комплекса мероприятий, реализуемых Минздравом.
Предусматриваемые изменения в Закон об обращении алкогольной продукции и Закон об электронных СМИ предусматривают сокращение доступности алкогольной продукции, ограничение рекламы и маркетинга, а также дополнительные мероприятия в сфере информирования и просвещения населения.
Например, в маркировку алкогольных напитков также может быть включена информация с QR-кодом о пищевой ценности и перечне ингредиентов, а также пиктограммы, предупреждающие не употреблять алкогольные напитки во время беременности и за рулем.
Также планируется запретить бесплатное предложение алкогольных напитков в местах организации азартных игр, их продажу и употребление за игровыми автоматами и столами, размещение в торговых точках предупредительной информации следующего содержания: "Употребление алкогольных напитков оказывает негативное влияние на здоровье, алкогольные напитки не должны продаваться несовершеннолетним, несовершеннолетние лица также не могут их приобретать, употреблять и хранить".
При этом планируется запретить продажу алкогольной продукции крепостью более 22% в пластиковой (ПЭТ) упаковке и в объеме менее 0,2 литра.
По данным исследования 2020 года, 69% граждан Латвии считают, что рекламу алкоголя следует вообще запретить. С другой стороны, 66% респондентов считают, что необходимо запретить рекламу спецпредложений алкогольной продукции и распродажи алкогольной продукции.
Также предусмотрен запрет на рекламу цен или скидок на алкогольную продукцию. Это относится к печатной рекламе, публикациям для потребителей, кинотеатрам, веб-сайтам, а также онлайн-рекламе и онлайн-интерфейсам или приложениям.
Также будет запрещено рекламировать цены или скидки на алкогольную продукцию с использованием почтовых (в том числе электронных) услуг,
а также в иных местах вне мест розничной торговли алкогольной продукцией, кроме мест производства алкогольной продукции или структурных подразделений изготовителя.
Поправки также предусматривают запрет по стимулированию торговли, которые предлагают алкоголь вместе с другим товаром или услугой по более выгодной цене, а также предлагают алкогольные напитки для дегустации, кроме как в розничной торговой точке, бесплатно, в подарок или в качестве компенсации за покупку другого товара или получение услуги.
Кроем того поправки предусматривают запрет акциий, распродаж и т.п. в торговых точках, предлагающих купить несколько единиц алкогольной продукции по более низкой цене и других подобных предложений, а также предложение приобрести алкогольную продукцию со скидкой для потребителя в рамках программы лояльности (за исключением скидки, действующей на одну единицу продукции).
Изменения также направлены на запрет рекламы цен или скидок на пиво и вино на телевидении и радио.
Согласно действующему положению, на телевидении и радио разрешена реклама только пива и вина. Хотя законопроект не будет полностью запрещать рекламу алкогольных напитков на телевидении и радио, будет запрещена реклама цен или скидок на эти напитки.
Во вторник, 21 марта, правительство планирует рассмотреть изменения в законодательстве, которые предложил Минздрав.
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