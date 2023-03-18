Трамп вернулся в Facebook и YouTube

"Я ВЕРНУЛСЯ", - написал Трамп и выложил видеоролик из своей победной речи после президентских выборов 2016 года. На видео слышно, как Трамп говорит: "Простите, что заставил вас ждать. Сложный вопрос".

76-летний республиканский лидер, который планирует снова баллотироваться в президенты, более двух лет не мог отправлять какой-либо контент своим 34 миллионам подписчиков в Facebook и 2,6 миллионам подписчиков на YouTube.

Facebook и YouTube заблокировали аккаунты Трампа после событий 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников штурмовала Капитолий США в Вашингтоне, пытаясь сорвать подтверждение победы Джо Байдена на президентских выборах.

YouTube объявил о восстановлении аккаунта Трампа в пятницу, 17 марта, через два месяца после того, как Facebook объявил, что разблокировал его аккаунт.

"С сегодняшнего дня канал Дональда Трампа больше не ограничен и может загружать новый контент", - говорится в сообщении YouTube.

YouTube опубликовало заявление, в котором объяснила, что "тщательно оценила сохраняющийся риск насилия в реальном мире", считая при этом важным дать избирателям возможность услышать в равной степени мнение основных кандидатов в преддверии выборов.