В два московских бара пришла полиция. Посетителям угрожали электрошокерами и заставляли подпевать песне группы "Любэ"

На видео, опубликованном агентством "Москва" (принадлежит московскому правительству) видно, что пятеро молодых людей хором поют песню группы "Любэ" "Отчего так в России березы шумят". Один из силовиков говорил: "Вытягиваем, вытягиваем!" Второй, оставшийся за кадром, возмущался, что поет громче, чем люди в кадре. Сотрудник Underdog, попросивший об анонимности, рассказал "Медиазоне", что посетителей бара заставляли подпевать, угрожая им шокерами.

Как уточнила SOTA, помимо "Любэ", силовики включили в барах песни Шамана, а также "Синий платочек" и "Хей, ой, да конь мой вороной".

Также полицейские просили людей с татуировками раздеться, рассказал "Медиазоне" сотрудник Underdog.

После этого несколько посетителей и сотрудников обоих заведений были задержаны и доставлены в ОВД по Басманному району. Об этом они сами успели рассказать "ОВД-Инфо".

Адвокат Константин Ерохин, который помогал задержанным, рассказал, что всего задержали около 40-50 человек, большинство из них отпустили после проверок подписок в "Телеграме". Адвокат рассказал, что задержанных опрашивали сотрудники московского управления ФСБ, его к ним не пустили.

Один из посетителей бара, который также был доставлен в ОВД по Басманному району, а затем отпущен рассказал "ОВД-Инфо", что к задержанным применяли силу. По его словам, одного из посетителей бара Underdog ударили головой об автозак, к другим применяли силу в отделе, как минимум к одному из задержанных применили электрошокер.