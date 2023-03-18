Немецкое радио: древесина эстонских лесов горит в топках европейских электростанций

По словам редактора Томаса Крухема, министр окружающей среды Мадис Каллас, который выступил в программе, фигура довольно слабая, но в то же время его считают честным и откровенным человеком. Каллас резко критикует законодательство, разрешающее вырубку леса как в национальных парках, так и на охраняемых территориях Natura-2000.

"У нас слабые законы об охране окружающей среды, и лесная промышленность не несет за это ответственности, – говорит Каллас. – Нет, ответственность лежит на 101 члене нашего парламента, которые, например, легализовали вырубку леса в период гнездования. Промышленность использует эту правовую ситуацию для получения максимальной прибыли".

В качестве предыстории Крухем объясняет, что с 2018 года эстонские леса являются чистыми источниками выбросов углерода. Отчасти из-за этого министр окружающей среды воспользовался своим правом сократить объем вырубки государственного леса как минимум на 10 процентов в течение одного года. Масштабной вырубке эстонских лесов способствует постоянно растущий спрос на дрова в Европе. Энергетические компании переводят электростанции, работающие на угле, на древесину, поскольку субсидии в ЕС поощряют это. Более половины дров в ЕС уже сжигается на электростанциях, и эта тенденция увеличивается.