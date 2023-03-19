Видео ⟩ Упавший лед разбил стекло машины. Управляющий отказал в компенсации

Айга позвонила в Рижскую муниципальную полицию. Приехавшие стражи порядка обнаружили, что лобовое стекло автомобиля повреждено, а на крыше "не видно ни снега, ни льда".

На эту часть протокола впоследствии будет ссылаться Rīgas namu apsaimniekotājs, отказываясь покрывать расходы на ремонт автомобиля.

Ремонт лобового стекла обошелся примерно в 200 евро. Айга подчеркивает, что на этот раз история не о потраченных деньгах, а о действиях вовлеченных сторон. Рижская административная инспекция приняла решение закрыть дело и не наказывать управляющего на основании записи о том, что на крыше здания не было замечено ни снега, ни льда.

В итоге в RNP заявили, что не будут возмещать ущерб, так как полиция и муниципалитет не видят его вины.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)