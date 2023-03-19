Видео ⟩ "Быстрый способ объехать пробки”: на улице Дзирциема водители игнорируют знаки

Местный житель Эдмунд сказал: “Как видите, только что проехала машина, а в утренние часы проезжает более 100 машин, потому что это кратчайший путь в школу, на работу и чтобы избежать пробок, которые образуются на улице Дзирциема. В этом году в районе построили большую детскую площадку, летом она будет заполнена, рядом есть детский сад и школа”.

Местные жители подчеркивают, что эта проблема существует с 2018 года, но решения нет уже пять лет.

Иво Киршблат, руководитель по связям с общественностью Rīgas pilsētbūvnieks, сказал: "Если посмотреть на знак, то там был установлен "кирпич".

Если бы описать ситуацию одним предложением, то здесь сквозит бесстыдство и некомпетентность.

Бесстыдство в том, что водители игнорируют "кирпич", а бездействие - со стороны полиции, потому что мы написали заявление и в полицию, и в муниципальную полицию с просьбой разобраться с этой ситуации. Мы не имеем законных оснований ловить этих водителей и наказывать их".

В полиции о проблеме знают и приняли меры по устранению нарушений, но говорят, что решить эту ситуацию не в их силах.

Видео: Сюжет программы 4. studijas (на латышском языке)