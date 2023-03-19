В Беларуси создана новая провластная партия "Белая Русь"

В Беларуси учреждена новая провластная партия "Белая Русь", созданная на базе одноименного общественного объединения. Соответствующее решение принято на учредительном съезде "Белой Руси" в Минске в субботу, 18 марта.

В тот же день были утверждены программа и устав партии. Председателем новой политической организации избран глава РОО "Белая Русь" Олег Романов.

Общественное объединение "Белая Русь" было создано в ноябре 2007 года, в декабре того же года его зарегистрировал Минюст республики. На сайте объединения говорится, что оно объединяет "200 000 неравнодушных патриотов" - более 8500 первичных организаций. Особо отмечено, что "Белая Русь" изначально нацелена на поддержку политического курса" белорусского правителя Александра Лукашенко.