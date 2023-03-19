В Казахстане в воскресенье проходят очередные выборы в парламент, которые аналитики называют заключительным этапом обновления системы правления президентом Касым-Жомартом Токаевым.
"Видимость политической конкуренции". Как проходят парламентские выборы в "Новом Казахстане"
Пришедший к власти в 2019 году Токаев приступил к политическим реформам в прошлом году, после того как в январе власти жестко подавили массовые протесты, переросшие в беспорядки.
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Изменения на разных уровнях власти проходят в рамках главной реформы Токаева, получившей название "Новый Казахстан" ("Жана Казахстан" на казахском), в основе которой лежат социальные, экономические и политический реформы "слышащего парламента".
В июне прошлого года Токаев провел всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию, в ноябре - досрочные выборы президента, на которых победил. Выборы в верхнюю палату парламента (Сенат) состоялись в январе 2023 года.
Спустя всего два месяца казахстанцы пойдут голосовать за депутатов Мажилиса (нижней палаты) и маслихатов - местных советов в областных и районных центрах, а также в городах республиканского значения.
Новшества и агитация
Нынешние выборы в нижнюю палату отличаются тем, что к ним допустили депутатов-самовыдвиженцев. До этого депутатов избирали только по партийным спискам. Всего власти определили 29 одномандатных округов по всей республике.
Казахстанцы будут голосовать за депутатов Мажилиса по партийным спискам и за депутата по своему округу, затем - за депутата маслихата по партийным спискам (области, города или села, где они проживают) и по своему округу.
70% депутатов Мажилиса избираются по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам. Депутаты в маслихаты областей будут избираться также по смешанной системе в пропорции 50:50. Депутаты по районам и городам республиканского значения будут избираться только по одномандатным округам.
Новшества также были введены в законопроект о выборах в Мажилис. Число депутатов сократили со 107 до 98 человек. Допуск к выборам кандидатов облегчили, снизив порог регистрации для участвующих в выборах партий в четыре раза. Теперь для регистрации партиям нужно собрать 5 тысяч подписей вместо прежних 20 тысяч.
Высокий регистрационный порог считается в Казахстане одной из главных проблем для оппозиционных партий, которые отсеиваются еще до начала предвыборной гонки.
Кандидаты в депутаты, выдвинутые по партийным спискам, в большинстве своем - уже действующие депутаты и, по оценкам аналитиков, лояльны власти. Эти кандидаты составят 70% всей нижней палаты или 69 человек, которых выберут из списков семи зарегистрированных партий.
Среди них - провластная партия Аманат (бывшая Нур-Отан) и другие силы. Предвыборную гонку оживили кандидаты по одномандатным округам, однако это - лишь видимость политической конкуренции, утверждает казахстанский политолог Димаш Альжанов.
"Несмотря на регистрацию оппозиционных кандидатов и критиков Токаева, система контроля за выборами и подсчетом голосов не поменялась. Все избирательные комиссии, от центральной до участковых, формируются из [членов] тех же семи пропрезидентских партий, плюс там находятся назначаемые акиматами бюджетники. То есть администрация президента контролирует результат выборов", - говорит он.
Эксперты также отмечают большое количество и разнообразие агитационных материалов. В общей сложности кандидатов насчитывается более 600, голосовать за них будут 12 млн зарегистрированных избирателей, но сколько из них придет в итоге на участки - неизвестно.
"Среда играет против них"
За неделю до выборов бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope и центр Paper Lab опубликовали результаты опроса, по результатам которого большинство казахстанцев не определилось, за кого будет голосовать.
"62,5 % граждан считает, что ни одна из партий, участвующих в выборах, не представляет их интересы. При этом 22,5%, напротив, убеждено, что в списке партий есть их представители. 15% затруднились ответить на данный вопрос", - говорится в исследовании.
Социолог Серик Бейсембаев описал средний портрет кандидата в депутаты: "Почти 80% из них - мужчины, средний возраст - 49 лет. Чаще всего это мужчина-казах. Кандидатов младше 34 лет всего 11% от общего числа. Женщин-кандидаток - лишь 20%".
Прошлый созыв нижнего парламента также не отличался гендерным равенством - женщин в нем было 28 из 107 человек.
Ограничений для кандидатов всего два: быть не младше 25 лет и проживать в Казахстане последние 10 лет. Но на деле административных преград для регистрации внесистемных кандидатов довольно много, говорят эксперты.
Чаще всего к выборам не допускают в связи с несоответствиями в налоговой декларации, даже незначительными. Семь лет назад экоактивистка Асия Тулесова не была допущена к выборам из-за разницы в 0,5 цента на банковском счету, в этом году она была исключена из списков из-за отсутствия патента по давнему контракту.
Откровенно оппозиционных или критикующих власть кандидатов так или иначе исключают из предвыборной гонки, отмечает политолог Альжанов.
"У таких несистемных кандидатов, бесспорно, есть все шансы выиграть честные выборы: при нормальной избирательной системе и равных возможностях. Но мы говорим про Казахстан, и тут среда играет против них. Для того Токаев и принял все эти изменения, чтобы обеспечить сохранение власти и контроль над парламентом".