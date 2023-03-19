"Видимость политической конкуренции". Как проходят парламентские выборы в "Новом Казахстане"

Большинство кресел по мажоритарной системе займут депутаты провластной партии Аманат Фото: BBC русская служба

"Несмотря на регистрацию оппозиционных кандидатов и критиков Токаева, система контроля за выборами и подсчетом голосов не поменялась. Все избирательные комиссии, от центральной до участковых, формируются из [членов] тех же семи пропрезидентских партий, плюс там находятся назначаемые акиматами бюджетники. То есть администрация президента контролирует результат выборов", - говорит он.

Эксперты также отмечают большое количество и разнообразие агитационных материалов. В общей сложности кандидатов насчитывается более 600, голосовать за них будут 12 млн зарегистрированных избирателей, но сколько из них придет в итоге на участки - неизвестно.

"Среда играет против них"

За неделю до выборов бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope и центр Paper Lab опубликовали результаты опроса, по результатам которого большинство казахстанцев не определилось, за кого будет голосовать.

"62,5 % граждан считает, что ни одна из партий, участвующих в выборах, не представляет их интересы. При этом 22,5%, напротив, убеждено, что в списке партий есть их представители. 15% затруднились ответить на данный вопрос", - говорится в исследовании.

Касым-Жомарт Токаев Фото: AFP

Социолог Серик Бейсембаев описал средний портрет кандидата в депутаты: "Почти 80% из них - мужчины, средний возраст - 49 лет. Чаще всего это мужчина-казах. Кандидатов младше 34 лет всего 11% от общего числа. Женщин-кандидаток - лишь 20%".

Прошлый созыв нижнего парламента также не отличался гендерным равенством - женщин в нем было 28 из 107 человек.