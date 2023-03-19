Желтое предупреждение: в реках сохраняется высокий уровень воды

Эксперты отмечают, что за последние сутки уровень воды в реках западной части понизился на 12-56 сантиметров, самое быстрое падение уровня воды было зафиксировано в Имуле около Пилскалне - на 59 сантиметров, а уровень воды в реке Ирбе у Вичаке поднялся на 11 сантиметров.

В реках центральной части уровень воды в основном снизился за последние сутки на 7-24 сантиметра, а в реке Мисе около Лиелвейсе уровень воды поднялся на 11 сантиметров.

В то же время уровень воды в реках восточной части страны продолжает повышаться, но с меньшей интенсивностью. В реках бассейна Салацы уровень воды поднялся на 4,11 сантиметра, Руе около Вилниши - снизился на 12 сантиметров, а в Гауе под Валмиерой - на 11 сантиметров.

Уровень воды на участке Даугавы Пиедруя - Зельки поднялся на 11-25 сантиметров. В реках бассейна Даугавы уровень воды снизился на 7-24 сантиметра, уровень воды поднялся лишь в Айвиексте и Педедзе.

Также в Латвийском центре окружающей среды отмечают, что снег и лед продолжают таять, наблюдаются редкие ледоходы. Лед в основном тает на месте, без интенсивного ломания и движения.

Лед остается в Даугаве на участке Екабпилс - Плявиняс, в верхнем течении Гауи и в нижнем течении Огре.

Как уже сообщалось, уровень воды в реках на востоке страны на следующей неделе продолжит повышаться.