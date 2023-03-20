"Все ходят под Богом и ракетами": Медведев угрожает суду в Гааге

По мнению Медведева, Международный уголовный суд (МУС) "никому не нужен", так как Римский статут не ратифицировали крупнейшие государства.

Кроме того, он пригрозил суду в Гааге ракетным ударом.

"Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. <...> И суд - лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…" - так закачивает свою запись Медведев.

Напомним, в пятницу, 17 марта, стало известно, что МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

В России в ответ поспешили напомнить, что решения МУС не имеют юридической силы на территории России.