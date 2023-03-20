МВД предлагает не привлекать к уголовной ответственности подростков за мелкие преступления

На этой неделе правительство планирует рассмотреть план по предотвращению детской преступности и защите детей от преступлений на 2023-2024 годы.

Как отмечает МВД, после окончания действия плана необходимо проанализировать достигнутые результаты и спланировать политику на следующий период, в частности, отменив уголовную ответственность для несовершеннолетних за мелкие преступления и заменив их на принудительные меры воспитательного характера.

В настоящее время закон предусматривает, что к уголовной ответственности можно привлекать подростков с 14-летнего возраста.

Также МВД подчеркивает, что существует необходимость в создании комплексной системы помощи детям, ставшим жертвами сексуального насилия.