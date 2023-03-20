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МВД предлагает не привлекать к уголовной ответственности подростков за мелкие преступления

rus.tvnet.lv/LETA
МВД предлагает не привлекать к уголовной ответственности подростков за мелкие преступления
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Автомобиль полиции. Иллюстративное фото.
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото. Фото: Lita Millere/LETA

Министерство внутренних дел (МВД) предлагает рассмотреть отказ от уголовной ответственности для подростков, совершивших мелкие преступления.

На этой неделе правительство планирует рассмотреть план по предотвращению детской преступности и защите детей от преступлений на 2023-2024 годы.

Как отмечает МВД, после окончания действия плана необходимо проанализировать достигнутые результаты и спланировать политику на следующий период, в частности, отменив уголовную ответственность для несовершеннолетних за мелкие преступления и заменив их на принудительные меры воспитательного характера.

В настоящее время закон предусматривает, что к уголовной ответственности можно привлекать подростков с 14-летнего возраста.

Также МВД подчеркивает, что существует необходимость в создании комплексной системы помощи детям, ставшим жертвами сексуального насилия.

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