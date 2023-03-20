Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом со ссылкой на Telegram-канал ведомства пишет портал "Медуза".
В России завели уголовное дело на прокурора и судей, выдавших ордер на арест Путина
В России завели уголовное дело на прокурора и судей, выдавших ордер на арест Путина
Дело начато в адрес прокурора МУС Карима Хана, который запросил ордер на арест Владимира Путина, а также в адрес судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые эти ордеры выдали.
По словам Следственного комитета, преследование Путина (а также Марии Львовой-Беловой) "носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется".
Напомним, в пятницу, 17 марта, стало известно, что МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
В России в ответ поспешили напомнить, что решения МУС не имеют юридической силы на территории России.
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