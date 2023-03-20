В России завели уголовное дело на прокурора и судей, выдавших ордер на арест Путина

Дело начато в адрес прокурора МУС Карима Хана, который запросил ордер на арест Владимира Путина, а также в адрес судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые эти ордеры выдали.

По словам Следственного комитета, преследование Путина (а также Марии Львовой-Беловой) "носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется".

Напомним, в пятницу, 17 марта, стало известно, что МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

В России в ответ поспешили напомнить, что решения МУС не имеют юридической силы на территории России.