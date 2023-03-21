Пожар в доме на улице Маскавас в Риге: жильцы рассказали об угрозах соседа

Жительница дома Светлана, проживающая на первом этаже, рассказала: "Сначала пропал свет. После этого моя дочь сказала, что пахнет дымом. Я посмотрела, и там стелился черный дым".

О причинах пожара у некоторых жителей дома есть свое мнение.

"Тут жил один такой, не особо. Из-за него полицию вызывали раз 10. Он тут ходил и кричал, что все подожжет. Он определенно болен. Я так думаю, что это он поджег. Хорошо, что днем - если бы ночью, мы бы все сгорели", - отметила женщина.

По неофициальной информации, несколько квартир в доме были построены нелегально и изменения не были согласованы со стройуправой.

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