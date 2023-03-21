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Разведка: В Крыму во время транспортировки уничтожены ракеты типа "Калибр"

rus.tvnet.lv
Разведка: В Крыму во время транспортировки уничтожены ракеты типа "Калибр"
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Уничтоженная ракета
Уничтоженная ракета Фото: CLODAGH KILCOYNE/REUTERS

В городе Джанкой на севере Крыма вечером в понедельник были уничтожены российские крылатые ракеты типа "Калибр НК", которые россияне перевозили по железной дороге, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

"Взрыв в городе Джанкой на пока что оккупированном севере Крыма уничтожил крылатые ракеты "Калибр" во время их транспортировки по железной дороге", - говорится в сообщении ГУР.

Разведка сообщила, что "загадочный взрыв" продолжает процесс демилитаризации России и готовит Крымский полуостров к деоккупации.

Жители Крыма в соцсетях сообщили о серии взрывов, которые услышали в Джанкое, и посчитали, что был сбит беспилотник, сообщает "Украинская правда".

Ракеты типа "Калибр" предусмотрены для запуска с кораблей Черноморского флота России. Радиус их действия составляет более 2500 километров по наземным целям и 375 километров по морским целям.

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