В городе Джанкой на севере Крыма вечером в понедельник были уничтожены российские крылатые ракеты типа "Калибр НК", которые россияне перевозили по железной дороге, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).
Разведка: В Крыму во время транспортировки уничтожены ракеты типа "Калибр"
Разведка: В Крыму во время транспортировки уничтожены ракеты типа "Калибр"
"Взрыв в городе Джанкой на пока что оккупированном севере Крыма уничтожил крылатые ракеты "Калибр" во время их транспортировки по железной дороге", - говорится в сообщении ГУР.
Разведка сообщила, что "загадочный взрыв" продолжает процесс демилитаризации России и готовит Крымский полуостров к деоккупации.
Жители Крыма в соцсетях сообщили о серии взрывов, которые услышали в Джанкое, и посчитали, что был сбит беспилотник, сообщает "Украинская правда".
Ракеты типа "Калибр" предусмотрены для запуска с кораблей Черноморского флота России. Радиус их действия составляет более 2500 километров по наземным целям и 375 километров по морским целям.
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