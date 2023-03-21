Сигнал для Москвы? ВВС США продемонстрировали над Балтикой свою мощь

В понедельник в пять часов на Flightradar24 над Латвией были замечены четыре вертолета ВВС США. Один из них, вертолет Blackhawk, пролетел над Тарту, а затем направился в Латвию. Вертолет Chinook ВВС США некоторое время находился в воздухе около Риги. Поблизости находились еще два Blackhawk, один из которых предназначен для военно-медицинских полетов. Blackhawk используется ВВС США в различных целях.

Blackhawk направился из Тарту в Латвию, где его встретили еще три вертолета ВВС США. Фото: Kuvatõmmis/Flightradar24

Некоторое время над Эстонией кружил и бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, который перед прибытием в Эстонию находился в воздухе над Польшей и Швецией. Самолет прибыл сюда из Испании. Boeing B-52 Stratofortress - это американский дозвуковой стратегический бомбардировщик. Самолет может нести около 32 тонн боеприпасов и пролететь более 14 000 километров без дозаправки.

Некоторое время над Эстонией летал американский бомбардировщик. Фото: Kuvatõmmis/Flightradar24

К Таллинну также направился самолет ВВС США Fairchild Swearigen Metroliner. Этот самолет с винтовым двигателем может использоваться для перевозки высокоприоритетного оборудования и важных персон.

Bombardier Challenger 650, позывной ARTEMIS, пролетел в понедельник над Польшей, Литвой и Латвией. Этот самолет используется НАТО для разведывательных операций по наблюдению за деятельностью России в Украине и вокруг нее.

Однако американцы - не единственные союзники, совершившие в понедельник полеты над Балтикой. Самолет Lockheed C130J итальянских ВВС был замечен на пути в Ригу. Этот самолет используется в основном как транспортный.

Кроме того, над Польшей вблизи границы с Беларусью совершил несколько круговых маневров самолет, о котором нет никакой дополнительной информации в открытом доступе.