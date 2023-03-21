7 эффективных приемов, как меньше беспокоиться по поводу болезней, переносимых клещами

Хотя вакцинироваться от клещевого энцефалита можно круглый год, лучше всего делать это осенью, зимой или ранней весной. "Чем раньше это будет сделано, тем больше шансов, что к сезону, когда клещи становятся, особенно активными, в организме сформируется достаточно большое количество антител. Это важно, потому что в наших широтах высока вероятность заражения клещевым энцефалитом, заболевание может протекать тяжело и причинить серьезный вред здоровью", - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане. Чтобы иммунитет против клещевого энцефалита был стойким и постоянным, необходимо получить три вакцины: первую вакцину, затем через 1-2 месяца вторую дозу вакцины и через год - ревакцинацию. Для первой прививки рекомендуется выбирать вакцину того же производителя, но для ревакцинации также допустимо использовать вакцину производства другой фирмы. "В идеале первые две дозы вакцин следует получить к марту, апрелю. Хотя, конечно, даже если человек вспомнит о вакцинации незадолго до начала сезона, когда трава уже позеленеет, сделать прививку еще не поздно. И тогда можно пройти вакцинацию по ускоренной схеме, и уже через пару недель после вакцинации в организме образуется небольшое количество антител", - подчеркивает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.