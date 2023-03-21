Как только столбик термометра подымается до +3/+8 градусов, оживает вся живая природа, включая клещей. Проживая в широтах Латвии, каждому следовало бы соблюдать 7 приемов сосуществования, чтобы не позволить крохотным клещам омрачить радость от самого красивого времени года.
7 эффективных приемов, как меньше беспокоиться по поводу болезней, переносимых клещами
Что это за ценные основные принципы, рассказывает, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
1. Вакцинируйтесь: чем скорее, тем лучше!
Хотя вакцинироваться от клещевого энцефалита можно круглый год, лучше всего делать это осенью, зимой или ранней весной. "Чем раньше это будет сделано, тем больше шансов, что к сезону, когда клещи становятся, особенно активными, в организме сформируется достаточно большое количество антител. Это важно, потому что в наших широтах высока вероятность заражения клещевым энцефалитом, заболевание может протекать тяжело и причинить серьезный вред здоровью", - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане. Чтобы иммунитет против клещевого энцефалита был стойким и постоянным, необходимо получить три вакцины: первую вакцину, затем через 1-2 месяца вторую дозу вакцины и через год - ревакцинацию. Для первой прививки рекомендуется выбирать вакцину того же производителя, но для ревакцинации также допустимо использовать вакцину производства другой фирмы. "В идеале первые две дозы вакцин следует получить к марту, апрелю. Хотя, конечно, даже если человек вспомнит о вакцинации незадолго до начала сезона, когда трава уже позеленеет, сделать прививку еще не поздно. И тогда можно пройти вакцинацию по ускоренной схеме, и уже через пару недель после вакцинации в организме образуется небольшое количество антител", - подчеркивает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
2. Отправляясь на природу, одевайтесь в белое
Отдых на природе всегда связан с риском столкнуться с клещами. По возможности следует воздержаться от прогулок в зарослях с высокой травой - в таких заросших местах обычно водятся клещи. Отправляясь на природу не менее важно правильно одеться - брюки следует заправить в носки, рубашку - в брюки, рукава и воротник должны плотно прилегать, а придя домой, перво-наперво нужно раздеться, осмотреть свое тело, чтобы убедиться, не присосался ли клещ, а также стряхнуть одежду и принять душ. "Для отдыха на природе больше подойдет одежда светлых тонов, потому что на ней будет легче заметить маленьких темных клещей", - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
3. Спрей - "оружие" для отпугивания клещей
Для отпугивания клещей можно использовать аэрозоли, используемые для отпугивания насекомых. Их рекомендуется распылять на одежду и на открытые участки кожи (шею, кисти). Эти аэрозоли обычно содержат цитриодиол (экстракт лимонного эвкалипта) в различных концентрациях, который своим запахом отпугивает клещей.
4. С умом за березовыми вениками
У клещей есть терморецепторы, с помощью которых они чувствуют тепло. Почуяв поблизости теплокровное существо, клещ падает, цепляется и начинает питаться. "Клещи живут не в верхушках деревьев, а в кустах, в траве. Клещи не могут подняться выше одного метра, и именно поэтому любая прогулка для домашних животных означает возможность принести домой нежелательного гостя – клеща. Поэтому рекомендуется осматривать собаку и кошку после прогулок. Существует вероятность, что клещ упал на шерсть животного, дома питомец стряхнет его, и клещ снова будет искать себе другого теплого "хозяина", - добавляет фармацевт Apotheka Алина Флейшмане. Также следует быть внимательным, принося домой луговые цветы или березовые ветки для веника. Перед тем, как занести их в дом и поставить в вазу, рекомендуется их немного встряхнуть, чтобы с этой природной красотой вы не принести домой клещей.
5. Избавиться от клеща быстро, но правильно
В аптеках можно приобрести специальные комплекты для удаления клещей. Хорошо включит этот комплект в домашнюю аптечку еще до начала весенне-летнего сезона. Если клещ всосался, перед его извлечением рекомендуется сначала надеть одноразовые резиновые перчатки и продезинфицировать конкретный участок спиртовой салфеткой. Затем остроконечным пинцетом клеща следует захватить как можно ближе к коже и аккуратно круговыми движениями извлечь. После процедуры место укуса следует еще раз продезинфицировать и вымыть руки. "Перед тем, как вытащить клеща, ни в коем случае нельзя наносить на него спирт, эфирные масла, масло или любые другие вещества. Это категорически запрещено! При этом клещ начинает задыхаться и срыгивать содержимое желудка, а значит в случае, если клещ был инфицирован, в организм попадет большее количество возбудителей болезни," - предупреждает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане. Если вы не уверены, что сможете правильно удалить клеща самостоятельно, можно обратиться в ближайший пункт неотложной медицинской помощи и попросить специалиста сделать это.
6. Не беспокойтесь, а следите за своим здоровьем
Следует помнить, что клещевой энцефалит не имеет специфических симптомов - болезнь вначале может проявляться подобно многим другим заболеваниям - появляется лихорадка, высокая температура, головная боль. Обычно инкубационный период клещевого энцефалита длится 7-14 дней, иногда даже до 28 дней. Следует отметить, что заболевание имеет несколько стадий развития. "На начальной стадии в течение 2-4 дней появляются такие симптомы, как высокая температура, головная боль, боли в спине и конечностях, тошнота. В свою очередь, следующая стадия проявляется уже как конкретное заболевание - менингит с сильной головной болью, тошнотой, ригидностью затылочных мышц и высокой температурой. Если после укуса клеща поднялась температура, начинается лихорадка или покраснение сохраняется в течение нескольких дней, нужно срочно обращаться к врачу", - советует фармацевт.
7. Позаботиться об укреплении иммунитета
Сделав прививку, можно защититься только от одного заболевания, которое переносят клещи, - от клещевого энцефалита. Однако не существует вакцин от болезни Лайма или боррелиоза, который также вызывается клещевыми боррелиями. Поэтому даже в ситуациях, когда человек был вакцинирован, но случайно столкнулся с клещом, следует продолжать следить за своим здоровьем и при обнаружении признаков, которые могут свидетельствовать о лаймборелиозе, следует обратиться к семейному врачу. "Других профилактических рекомендаций нет, - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане. "Даже если клещ сдается на лабораторное исследование и констатируется, что он инфицирован боррелиями, это не значит, что человек обязательно заболеет. Следует обратить внимание на свое здоровье, и в любом случае в это время необходимо полноценно питаться, принимать различные витамины, употреблять больше жидкости, чем обычно, а также избегать интенсивных физических нагрузок, употребления алкоголя, чрезмерного пребывания на солнце и любых других действий, которые могут ослабить иммунитет".
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