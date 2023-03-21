К сотрудникам "Мемориала" пришли с обысками. Что известно на данный момент

После встречи СПЧ с Путиным правление "Международного Мемориала" разъяснило, что создает базу жертв политического террора на протяжении многих лет: "Ошибки и недочеты в ней действительно есть. В любой базе, включающей миллионы персоналий (в настоящее время в ней содержится более 3 млн имен), всегда есть ошибки. Мы их стараемся выявлять и исправлять".

Упомянутые Путиным люди, заявили тогда в "Мемориале", были заблокированы в базе общества за три месяца до того, как их фамилии произнес российский президент - "сразу после получения нами информации об их несоответствии критериям, принятым составителями".

Путин ссылался на исследование израильского историка, бывшего сотрудника Мемориального центра "Яд ва-Шем" Арона Шнеера, который заметил ошибку в списках "Мемориала".

Сам Шнеер впоследствии говорил, что сожалеет о том, что его публикация была использована против "Мемориала", и отмечал, что подобные ошибки объясняются тем, что у историков в России и других странах часто нет доступа ко многим документам.

В октябре 2022 года "Мемориал", основатель белорусской правозащитной организации "Весна" Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод получили Нобелевскую премию мира.

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