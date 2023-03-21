Сейм Литвы призывает на международном уровне признать РФ террористическим государством

Во вторник за такую резолюцию проголосовали 114 депутатов, воздержавшихся не было.

"Прежде всего мы призываем ЕС и его членов совместно расширять правовую систему ЕС, в соответствии с которой государства признавались бы государствами, поддерживающими терроризм и использующими террористические средства, а также призываем обеспечить реализацию санкционной политики Евросоюза путем предотвращения любого обхода санкций", - заявил инициатор резолюции Раймундас Лопата.

"Я одобряю текст резолюции о том, что Литва призывает Европу, но, возможно, Литва должна подать пример. Я не понимаю, как российский газ до сих пор идет через территорию Литвы в Калининград. Литва берет деньги с террористической России за этот транзит. Немцам как-то удалось справиться с "Северным потоком". Когда Литва соберется с духом?" - вопрошал депутат Артурас Скарджюс.

Согласно принятому документу, правительству Литвы предлагается поставить на международном уровне вопрос о признании России государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, и вопросы ее ответственности за военные преступления, преступления против человечности или геноцид в Украине, а также вопрос о создании специального международного уголовного трибунала должен быть поднят и решен как на уровне ЕС, так и всего демократического мира.

В мае прошлого года Сейм Литвы признал Россию государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, за начатую в Украине войну и совершенные там преступления.

В новой резолюции содержится призыв к правительству добиваться на уровне ЕС привлечения к ответственности за действия террористического государства также российские партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", а их участников включить в санкционные списки ЕС.

Кроме того, предлагается повысить ответственность за невыполнение международных санкций и попытки их обхода, создать работающий национальный контрольный механизм и меры, обеспечивающие экспортно-транзитный контроль.