Сейм Литвы призывает к международному признанию России террористическим государством и включению членов действующих там политических партий в санкционные списки Европейского союза (ЕС).
Сейм Литвы призывает на международном уровне признать РФ террористическим государством
Во вторник за такую резолюцию проголосовали 114 депутатов, воздержавшихся не было.
"Прежде всего мы призываем ЕС и его членов совместно расширять правовую систему ЕС, в соответствии с которой государства признавались бы государствами, поддерживающими терроризм и использующими террористические средства, а также призываем обеспечить реализацию санкционной политики Евросоюза путем предотвращения любого обхода санкций", - заявил инициатор резолюции Раймундас Лопата.
"Я одобряю текст резолюции о том, что Литва призывает Европу, но, возможно, Литва должна подать пример. Я не понимаю, как российский газ до сих пор идет через территорию Литвы в Калининград. Литва берет деньги с террористической России за этот транзит. Немцам как-то удалось справиться с "Северным потоком". Когда Литва соберется с духом?" - вопрошал депутат Артурас Скарджюс.
Согласно принятому документу, правительству Литвы предлагается поставить на международном уровне вопрос о признании России государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, и вопросы ее ответственности за военные преступления, преступления против человечности или геноцид в Украине, а также вопрос о создании специального международного уголовного трибунала должен быть поднят и решен как на уровне ЕС, так и всего демократического мира.
В мае прошлого года Сейм Литвы признал Россию государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, за начатую в Украине войну и совершенные там преступления.
В новой резолюции содержится призыв к правительству добиваться на уровне ЕС привлечения к ответственности за действия террористического государства также российские партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", а их участников включить в санкционные списки ЕС.
Кроме того, предлагается повысить ответственность за невыполнение международных санкций и попытки их обхода, создать работающий национальный контрольный механизм и меры, обеспечивающие экспортно-транзитный контроль.
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