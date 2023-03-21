Руководителей полиции и погранохраны Эстонии подозревают в мошенничестве

"Использование системы для личной выгоды неприемлемо ни при каких обстоятельствах, и нельзя из благих побуждений по отношению к другим отклоняться от правил. Правила распространяются на всех одинаково, и по закону при появлении признаков преступления мы обязаны проверить ставшие нам известными обстоятельства в рамках уголовного производства. Очень жаль, что нам приходится выдвигать такие подозрения против людей, чья повседневная работа заключается в том, чтобы отстаивать правильность и законность хорошего поведения, и которые в силу своего положения знают, какая деятельность может быть квалифицирована как преступление", - добавил гособвинитель.

Ээрик Хельдна

В течение многих лет Хельдна занимал руководящие должности в отделе по борьбе с наркотиками криминальной полиции, в уголовном отделе Пыхьяской префектуры и в Центральной криминальной полиции. В течение восьми лет Хельдна работал в КаПо и занимал должность заместителя гендиректора.

Летом 2017 года он покинул КаПо и приступил к работе советником в юридической фирме Nove.

Позже он трудоустроился в Силах обороны.