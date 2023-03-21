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Граждане России не смогут купить недвижимость в Литве

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Граждане России не смогут купить недвижимость в Литве
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Сейм Литвы
Сейм Литвы Фото: Shutterstock

Сейм Литвы во вторник, 21 марта, поддержал запрет гражданам России и подконтрольным им компаниям покупать недвижимость в Литве.

Такой запрет включен в законопроект об ограничительных мерах в ответ на агрессию России в Украине.

Парламент принял законопроект во втором чтении 113 голосами "за", никто не проголосовал против, девять депутатов воздержались.

Его еще предстоит принять в третьем чтении.

Запрет не будет распространяться на тех граждан России, которые получили разрешение на временное проживание в Литве, поскольку они не могут вернуться в Россию из-за угрозы преследования.

Законопроект также содержит положение об обнародовании названий компаний, принадлежащих литовским политикам и связанным с ними лицам, которые развивают связи с Россией и Беларусью.

Предполагается, что закон будет действовать один год - до 14 апреля 2024 года.

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