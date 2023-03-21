КГБ Беларуси застрелила иностранного гражданина в Гродно

Спецслужба сообщила, что "террорист" был убит в результате перестрелки. Белорусское телевидение, подконтрольное режиму Лукашенко, сообщает, что рядом с телом был обнаружен поддельный российский паспорт.

"Спецслужбы сработали на отлично. Изъят весь арсенал оружия и взрывчатых веществ, предназначенных для высокоуровневых терактов против граждан и представителей власти", - заявил Лукашенко.

После атаки беспилотника на российский военный самолет А-50, который 26 февраля находился на военном аэродроме в Беларуси, власти страны провели серию обысков и задержаний.

Белорусская правозащитная организация "Весна" сообщает, что было задержано более 100 человек.

Глава оппозиционного движения BYPOL Александр Азаров, взявший на себя ответственность за нападение на самолет А-50, заявил агентству АР, что не имеет никакого отношения к тому, что произошло в Гродно. Он считает, что белорусские власти,

сами организовали эти инциденты, чтобы дискредитировать оппозицию и создать образ угрозы со стороны НАТО и Польши.

"Лукашенко разыгрывает ситуацию, чтобы усилить репрессии внутри страны и показать Кремлю, что он борется как с местной оппозицией, так и с западными спецслужбами", - сказал Азаров.