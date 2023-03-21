Видео ⟩ Многодетный отец зарезан в Мазсалаце; между ним и убийцей были годы разногласий

16 марта в Мазсалаце отец шестерых детей праздновал свои именины. Члены его семьи накрыли на стол и приготовили торт, ожидая 33-летнего мужчину дома. В тот же вечер он был убит в предбаннике магазина TOP, рядом с тароматом.

День мог закончиться и по-другому. Но вместо того чтобы пойти домой и насладиться тортом, мужчина решил "заняться делами" в центре небольшого города.

По словам родственника погибшего, многолетний конфликт со знакомым заставил главу большой семьи взять в руки оружие и отправиться в магазин с целью встретить и окончательно приструнить неприятного ему человека.

12-летний подросток, который по непонятной причине тоже пошел в магазин, увидел, как его приемного отца ударили ножом. Мальчик до сих пор не оправился от пережитого.

Учитывая, что многодетный отец якобы первым нанес своему противнику удар металлическим прутом, полиция начала расследование по статье 121, за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Потому что мужчина использовал нож для отражения атаки металлическим прутом.

Следователь говорит, что доказательная база активно формируется. Будут учтены заключения различных врачей, а также видеозаписи с камер наблюдения магазина, которые зафиксировали убийство. Нож, которым было совершено убийство, был найден в тот же вечер. Его выбросили в мусорный бак.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Следует отметить, что данной статье не предусматривается обязательное тюремное заключение.

Жители городка сильно нервничают, так как осознают, что убийца все еще на свободе, а потенциальное наказание за убийство может быть не самым суровым.

Родственница погибшего говорит, что мужчина был бережлив и ответственно относился к детям.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)