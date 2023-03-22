Москва возмущена поставками Украине снарядов с обедненным ураном. Но такие боеприпасы есть и у России

"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", - сказал Путин.

Премьер-министр Британии Риши Сунак говорил, что танки Challenger-2 прибудут в Украину уже в марте.

Белый дом сообщил, что на данный момент планов поставлять подобные боеприпасы в Украину у США нет.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что поставка Киеву снарядов с обедненным ураном будет означать, что Запад готов идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права.

Российский министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на вопрос журналиста о возможном приближении ядерного столкновения, заявил, что на этом пути пройдена еще одна ступенька.

"Здесь можно сказать только одно. Ступенек не так много... Пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше и меньше", - заявил Шойгу. Он добавил, что намерения Британии подвигают к серьезным раздумьям по поводу того, как Россия может на это ответить.

Анализ. Москву заботит не токсичность снарядов, а их пробивная способность

Павел Аксенов, военный обозреватель Би-би-си

Challenger-2 Фото: Getty Images