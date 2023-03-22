Что ждет Лукашенко после доклада ООН о преступлениях Минска

Будет ли создан международный трибунал?

Юрист-международник Екатерина Дейкало указывает на то, что доклад ООН имеет стратегическое значение. "Теперь это не просто заявление потерпевших или белорусских правозащитников, это вывод высшего компетентного органа по правам человека в ООН, – отмечает она. – Доклад дает импульс прорабатывать конкретные составы преступления. Это будет важно для будущего трибунала".

Дейкало согласна с Викторией Федоровой в том, что в случае с Беларусью вряд ли можно ожидать создания международного трибунала, но она называет другую причину. "При всей боли белорусского народа, масштаб случившегося не тянет на отдельный трибунал. Для сравнения нужно посмотреть, что происходило в Югославии и Руанде, по которым такой трибунал был создан, – говорит эксперт. – В нашем случае можно рассчитывать на создание гибридного трибунала, где будут работать международные судьи вместе с белорусскими. И это даст хороший толчок для развития национальной судебной системы".

Но такие действия возможны только после смены власти, которая будет готова к подобному судебному разбирательству.

В то же время Управление Верховного комиссара собрало досье на белорусских чиновников, которые несут ответственность за грубые нарушения прав человека, их действия могут быть квалифицированы как преступление по международному праву. Так, УВКПЧ зафиксировало как минимум пять случаев незаконного лишения жизни во время протестов.