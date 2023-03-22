Недавно рижанка Яна поделилась в соцсетях неприятным опытом в такси платформы Bolt. Жительница Риги вызвала такси, возвращаясь вечером из Марупе. Когда подъехала машина, женщина открыла заднюю дверь и поставила свои вещи на сиденье. Как только она закрыла дверь и хотела сесть с другой стороны, водитель уехал с ее вещами.
"Уехал с моими вещами": рижанка о неприятном опыте в такси Bolt
"Приехало такси, я сложила вещи на заднее сидение и закрыла дверь, чтобы сесть с другой стороны. В это время машина уехала с моей сумкой, где телефон ключи, кошелек. Водитель не вернулся, на телефон звонила, трубку никто не взял", - написала она в Facebook.
Она пыталась связаться с компанией Bolt, но номера не отвечали (звонила с другого телефона, так как свой оставила в такси). Она написала заявление в полицию, через какое-то время женщине удалось вернуть свои вещи, но неприятный осадок после случившегося остался.
По словам женщины, ей самой пришлось искать номер водителя и договариваться о встрече.
"С меня еще просил денег за то, что он мне вещи привез, так сказать, на бензин 5 евро", - отметила она.
Водитель объяснил компании, что не заметил женщину и уехал, поделилась Яна. По словам женщины, так как вещи ей вернули, она заберет заявление из полиции.
Представитель компании Bolt Лаура Варна сообщила RUS TVNET, что компании известно об инциденте:
"Это была человеческая ошибка. От имени команды Bolt приносим извинения заказчику за неприятные впечатления от поездки. С привлечением службы поддержки клиентов Bolt ситуация разрешилась.
В случаях, когда поездка не состоялась или у заказчика сложился негативный опыт, стоимость поездки компенсируется компанией".
В ситуациях, когда в автомобиле Bolt оставлены личные вещи, компания просит обращаться к конкретному водителю, который совершил поездку. Номер телефона водителя сохраняется в истории поездок и доступен 24 часа в приложении Bolt. Если прошло более 24 часов, нужно обращаться в службу поддержки Bolt или написать по адресу riga@bolt.eu. Компания предоставляет ответ каждый день (включая праздничные и праздничные дни) с 8:00 до 23:00.
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