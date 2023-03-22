"Уехал с моими вещами": рижанка о неприятном опыте в такси Bolt

"Приехало такси, я сложила вещи на заднее сидение и закрыла дверь, чтобы сесть с другой стороны. В это время машина уехала с моей сумкой, где телефон ключи, кошелек. Водитель не вернулся, на телефон звонила, трубку никто не взял", - написала она в Facebook.

Она пыталась связаться с компанией Bolt, но номера не отвечали (звонила с другого телефона, так как свой оставила в такси). Она написала заявление в полицию, через какое-то время женщине удалось вернуть свои вещи, но неприятный осадок после случившегося остался.

По словам женщины, ей самой пришлось искать номер водителя и договариваться о встрече.

"С меня еще просил денег за то, что он мне вещи привез, так сказать, на бензин 5 евро", - отметила она.

Водитель объяснил компании, что не заметил женщину и уехал, поделилась Яна. По словам женщины, так как вещи ей вернули, она заберет заявление из полиции.